В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе

На днях в Китае подписаны документы о скорой реализации крупнейшего в мире проекта по хранению энергии в закачанном под землю воздухе. Строительство объекта стартует в новом году. Компрессорная станция сможет запасать 4,2 ГВт·ч энергии и выдавать на пике 700 МВт мощности. Установка сгладит скачки потребления электричества в регионе от возобновляемых источников и послужит примером для дальнейшего развития этой перспективной технологии.

Источник изображения: ZCGN

Источник изображения: ZCGN

Согласно подсчётам, установка в районе Шаньчжоу города Санмэнься провинции Хэнань будет вырабатывать электричество в течение 6 часов после закачки воздуха. Стоимость электроэнергии составит 0,20–0,30 юаня/кВт·ч ($0,03–0,04), что сравнимо со стоимостью электричества, вырабатываемого гидроэлектростанцией. При этом проект аккумулятора с воздушной компрессией можно реализовать в большем числе локаций, чем гидроэлектростанцию, требующую особых сочетаний местности для строительства.

Стоимость строительства пока не раскрывается. Проектировщик в лице компании Zhongchu Guoneng (ZCGN) — коммерческое подразделение Института инженерной термофизики Китайской академии наук — ждёт завершения экологических экспертиз. Ориентировочно проект потребует финансирования в районе $850 млн, часть средств уже получена от инвесторов.

Система будет включать в себя сеть естественных подземных пещер, компрессорную станцию, турбины для высвобождения энергии сжатого воздуха и превращения её в электричество, рекуператор для утилизации тепла от процесса сжатия (оно используется для расширения сжатого воздуха и более эффективной генерации электричества), а также балансировочную электронику, реагирующую на потребление и накопление.

В регионе создано множество источников возобновляемой энергии, и работа сети стала менее стабильной. Комплекс по аккумулированию в сжатом воздухе излишков выработки призван повысить баланс региональной энергораспределительной сети. Комплекс рассчитан на бесперебойную работу в течение 25 лет, что превышает обычный срок эксплуатации литиевых аккумуляторов, а также не грозит случайным возгоранием, свойственным обычным батареям.

В настоящий момент в Китае завершается создание похожего проекта чуть меньшего масштаба: мощностью 300 МВт и ёмкостью 1200 МВт·ч. Его изюминкой стал искусственно отрытый тоннель для накопления сжатого воздуха. Это ещё больше расширит ареал для создания подобных аккумулирующих мощностей.

Теги: возобновляемая энергия, китай
