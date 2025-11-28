Сегодня 28 ноября 2025
Расчёты обнаружили астроид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю

Астрономы из Университета Комплутенсе в Мадриде — Карлос и Рауль де ла Фуэнте Маркосы (Carlos, Raúl de la Fuente Marcos) — обнаружили, что небольшой околоземный астероид 2022 RD2 примерно через 18 лет трижды станет временным спутником (мини-луной) Земли. Этот объект диаметром всего 5–11 метров был открыт 2 сентября 2022 года системой Pan-STARRS и относится к семейству Арджуна — астероидам с почти круговыми орбитами, близкими к земной.

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация Grok 4.1/3DNews

Моделирование траектории методом N-тел показало три эпизода захвата астероида притяжением Земли: с 12 ноября по 12 декабря 2043 года, с 29 февраля по 21 мая 2044 года и с 10 июля по 29 июля 2044 года. В эти периоды 2022 RD2 будет двигаться внутри сферы Хилла нашей планеты, но полного оборота вокруг планеты не совершит — это типичное поведение временных спутников. После третьего захвата орбита астероида станет хаотичной из-за гравитационных возмущений от Земли, Луны и Солнца.

В отдалённой перспективе — в интервале 2080–2124 годов — астероид 2022 RD2 получит шанс столкнуться с нашей планетой, но вероятность этого события составит около 0,097 %. И хотя риск будет крайне мал, он ненулевой, что потребует дальнейшего наблюдения за этим объектом. Если столкновения не произойдёт, после 2124 года астероид окончательно покинет окрестности Земли и продолжит движение по гелиоцентрической орбите.

Источник:

астероиды, астрономия
