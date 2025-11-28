Сегодня 28 ноября 2025
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе

В 2018 году радар MARSIS европейской станции Mars Express на орбите Марса зафиксировал под южным полюсом Марса яркий отражённый сигнал на глубине около 1,5 км. Его интерпретировали как большое подземное солёное озеро жидкой воды — потенциально важное открытие для поиска следов жизни и ресурсов для будущих миссий, что вызвало широчайший научный резонанс, поскольку никто не ожидал такого подарка от Вселенной.

Художественное представление NASA Mars Orbiter. Источник изображения: NASA

Художественное представление NASA Mars Orbiter (антенны георадара представлены в виде двух усов). Источник изображения: NASA

С учётом условий на современном Марсе наличие там жидкой воды даже на глубине считалось невозможным. Этому препятствовали бы разреженность атмосферы и низкие температуры на планете. Но после открытия станцией Mars Express вероятного озера научные работы посыпались одна за другой, в каждой из которых учёные стремились обосновать находку.

Георадар SHARAD орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) в предполагаемом месте нахождения подземного озера ничего подобного не находил. В этом году появилась возможность на порядок усилить чувствительность этого инструмента. Для этого станцию буквально заставляли становиться на голову — совершать большой крен на 120°, что разворачивало антенну георадара всей поверхностью к планете и ему больше не мешал корпус станции.

Красным показаны две траектории, по которым станция NASA пролетала над местом верноятного озера

Красным показаны две траектории, по которым станция NASA пролетала над местом вероятного озера

Большой крен — это сложный и рискованный манёвр, поскольку станция лишалась связи с Землёй и нужной ориентации солнечных батарей для пополнения запасов бортового питания. Но его разрешили проводить два раза в год для особенно важных экспериментов. Одним из них стала проверка гипотезы о подземном озере в районе южного полюса Марса.

К сожалению, георадар MRO в указанном районе не засёк сильного отражённого сигнала. Учёные делают вывод, что их европейские коллеги приняли за сигнал от воды застывший поток лавы или что-то другое с похожими свойствами.

Снимок полярной шапки на южном полюсе Марса. Источник изображения: Mars Express

Снимок полярной шапки на южном полюсе Марса. Источник изображения: Mars Express

Таким образом, гипотеза о существовании крупного подземного озера под южным полюсом Марса опровергнута. Однако исследование подтвердило высокую эффективность радиолокационного метода с манёвром большого крена и открыло новые перспективы для поиска доступных запасов водяного льда в средних широтах планеты — именно там, где в будущем планируется высадка людей.

марс, солнечная система, nasa
