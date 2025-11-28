Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе

В 2018 году радар MARSIS европейской станции Mars Express на орбите Марса зафиксировал под южным полюсом Марса яркий отражённый сигнал на глубине около 1,5 км. Его интерпретировали как большое подземное солёное озеро жидкой воды — потенциально важное открытие для поиска следов жизни и ресурсов для будущих миссий, что вызвало широчайший научный резонанс, поскольку никто не ожидал такого подарка от Вселенной.

С учётом условий на современном Марсе наличие там жидкой воды даже на глубине считалось невозможным. Этому препятствовали бы разреженность атмосферы и низкие температуры на планете. Но после открытия станцией Mars Express вероятного озера научные работы посыпались одна за другой, в каждой из которых учёные стремились обосновать находку.

Георадар SHARAD орбитальной марсианской станции NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) в предполагаемом месте нахождения подземного озера ничего подобного не находил. В этом году появилась возможность на порядок усилить чувствительность этого инструмента. Для этого станцию буквально заставляли становиться на голову — совершать большой крен на 120°, что разворачивало антенну георадара всей поверхностью к планете и ему больше не мешал корпус станции.

Большой крен — это сложный и рискованный манёвр, поскольку станция лишалась связи с Землёй и нужной ориентации солнечных батарей для пополнения запасов бортового питания. Но его разрешили проводить два раза в год для особенно важных экспериментов. Одним из них стала проверка гипотезы о подземном озере в районе южного полюса Марса.

К сожалению, георадар MRO в указанном районе не засёк сильного отражённого сигнала. Учёные делают вывод, что их европейские коллеги приняли за сигнал от воды застывший поток лавы или что-то другое с похожими свойствами.

Таким образом, гипотеза о существовании крупного подземного озера под южным полюсом Марса опровергнута. Однако исследование подтвердило высокую эффективность радиолокационного метода с манёвром большого крена и открыло новые перспективы для поиска доступных запасов водяного льда в средних широтах планеты — именно там, где в будущем планируется высадка людей.