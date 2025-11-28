Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой»

Разработчики из российской 1C Game Studios («Калибр», «Бессмертный. Сказки Старой Руси», «Война Миров: Сибирь») уточнили сроки и модель выпуска своего амбициозного авиасимулятора «Корея. Серия Ил-2».

Напомним, «Корея. Серия Ил-2» создаётся с лета 2022 года и была официально представлена в прошлом июне. Премьера игры до сих пор ожидалась на протяжении 2025 года, однако разработка затянулась.

Как стало известно, «Корея. Серия Ил-2» выйдет лишь следующей весной, и то в раннем доступе. Полноценный релиз планируется с апреля по июнь 2026 года, в том числе в Steam. Анонс сопровождался новым трейлером.

Вслед за объявлением на новом сайте игры открылись предзаказы с «максимальной скидкой» (будет снижаться по пути к релизу). Стандартное издание оценили в 4990 рублей, но в рамках предложения отдают за 3990 рублей (−20 %).

Издание «Набор основателя» позволяет сэкономить на покупке 45 % (4990 рублей вместо 8990). В состав входит дополнение 2026 года: пять самолётов с уникальными схемами окраски и «новый уровень взаимодействия с игровым миром».

По словам разработчиков, для них «Корея. Серия Ил-2» — «не просто игра», а «целый музей» и «шанс рассказать больше про один из интереснейших и незаслуженно забытых конфликтов человечества».

Обещают знакомство с историей Корейской войны, полётную зону размером 440×440 км, переработанную систему радиосвязи и командования, поддержку VR, современных устройств управления полётов и геймпадов.