Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok

Пользователи социальных сетей в Соединённых Штатах активно покидают платформу X, переключая своё внимание на TikTok и Reddit. К такому выводу пришли аналитики из Pew Research Center, опросив 5022 взрослых американца в период с 5 февраля по 18 июня, и показав, что некогда единое пространство соцсетей теперь сегментируется, повторяя путь, который ранее прошла индустрия новостей.

Источник изображения: AI

Согласно исследованию, о котором сообщило издание Axios, YouTube, Facebook и Instagram по-прежнему остаются наиболее широко используемыми социальными платформами. Их используют 84 %, 71 % и 50 % респондентов соответственно. Эти платформы, основанные в период с 2004 по 2010 год, являются одними из самых ранних в индустрии и успели прочно войти в цифровую жизнь пользователей.

При этом платформа X, ранее известная как Twitter (основана в 2006 году), демонстрирует сокращение пользовательской базы в США с 2021 года. В противоположность этому, Reddit, созданный в 2005 году, показал заметный рост. По данным опроса, сегодня этой платформой пользуются 26 % респондентов по сравнению с 18-% четыре года назад. Наибольшей популярностью Reddit пользуется среди аудитории в возрасте от 18 до 29 лет, где примерно половина опрошенных заявила о её регулярном использовании.

Особенно ярко динамика показана на примере молодых пользователей. YouTube остаётся самой популярной платформой среди американских подростков и молодёжи в возрасте 18–29 лет, где её используют 95 % респондентов, а также среди группы 30-49 лет с показателем 92 %. Однако стремительно набирает обороты и TikTok, который регулярно используют 63 % респондентов младше 30 лет, причём примерно половина из них заходит в приложение хотя бы раз в день. Большинство молодых людей в возрасте до 30 лет, а именно 58 %, также активны в Snapchat. В то же время такие платформы, как Truth Social, Bluesky и Threads, оказались наименее востребованными среди молодёжи с показателями 1 %, 6 % и 15 % соответственно.

Аналитики также отмечают устойчивый рост популярности мессенджера WhatsApp среди американских пользователей социальных сетей. Сейчас его используют 32 % опрошенных, что выше показателя 2021 года, составлявшего 23 %. Наиболее популярен этот сервис среди азиатской и испаноязычной аудитории. Отдельно эксперты обращают внимание на то, что контент из социальных сетей всё чаще становится источником информации для больших языковых моделей (LLM), таких как ChatGPT и Gemini. Как указывается в отчёте Muck Rack, модель Gemini от Google с наибольшей вероятностью цитирует контент или использует расшифровки видео с YouTube. В свою очередь, маркетинговая платформа Profound в своём исследовании подтверждает, что Reddit остаётся одним из главных источников информации для ChatGPT, Perplexity и сервиса ИИ-обзоров (AI Overviews) от Google.

социальные сети, twitter x
