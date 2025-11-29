Новый уровень космической разведки: менее суток от запуска до первых фотографий Земли в высоком разрешении

Американская компания BlackSky запустила третий спутник Gen-3 и получила высококачественные снимки Земли менее чем через сутки после запуска ракеты. Технология кратно улучшает качество снимков поверхности Земли и объектов на ней вплоть до изображений теней отдельных людей. Услуга будет предложена оборонным и специальным агентствам США, а также компаниям, заинтересованным в оперативном контроле над чем бы то ни было.

По неподтверждённым данным, запуск был осуществлён 20 ноября 2025 года на ракете Electron компании Rocket Lab. Менее чем через 24 часа после запуска аппарат уже передал первые высококачественные изображения тестовых объектов. Это стало рекордным достижением: традиционные спутники наблюдения Земли обычно требуют от нескольких недель до месяцев для выхода на рабочий режим и калибровки, тогда как Gen-3 продемонстрировал готовность к коммерческой эксплуатации практически сразу после отделения от ракеты-носителя.

Заявлено, что Спутники Gen-3 BlackSky обеспечивают разрешение 35 см на пиксель, что позволяет чётко различать автомобили, корабли, самолёты и даже отдельных людей вместе с их тенями. Аппараты используют собственную программно-аппаратную архитектуру BlackSky с элементами искусственного интеллекта и поддерживают мультиспектральную съёмку, включая коротковолновый инфракрасный диапазон (SWIR). По мере выхода спутника на окончательную орбиту (450–500 км) и завершения калибровки качество изображений будет только улучшаться. Компания подчёркивает, что такая детализация и скорость получения данных ранее были недоступны в коммерческом секторе.

Третий спутник стал частью планируемой группировки из 12 аппаратов Gen-3, развёртывание которой завершится к концу 2026 года. BlackSky позиционирует новую систему как решение для мониторинга в реальном времени и рассчитывает на заказы от правительственных агентств США, международных союзников и коммерческих клиентов. Быстрое развёртывание и высокое качество снимков дают компании значительное конкурентное преимущество на рынке геопространственной разведки. И этот путь она прошла менее чем за десять лет.