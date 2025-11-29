Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости космос Новый уровень космической разведки: мене...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Новый уровень космической разведки: менее суток от запуска до первых фотографий Земли в высоком разрешении

Американская компания BlackSky запустила третий спутник Gen-3 и получила высококачественные снимки Земли менее чем через сутки после запуска ракеты. Технология кратно улучшает качество снимков поверхности Земли и объектов на ней вплоть до изображений теней отдельных людей. Услуга будет предложена оборонным и специальным агентствам США, а также компаниям, заинтересованным в оперативном контроле над чем бы то ни было.

В сборочном цехе компании. Источник изображения: BlackSky

В сборочном цехе компании. Источник изображения: BlackSky

По неподтверждённым данным, запуск был осуществлён 20 ноября 2025 года на ракете Electron компании Rocket Lab. Менее чем через 24 часа после запуска аппарат уже передал первые высококачественные изображения тестовых объектов. Это стало рекордным достижением: традиционные спутники наблюдения Земли обычно требуют от нескольких недель до месяцев для выхода на рабочий режим и калибровки, тогда как Gen-3 продемонстрировал готовность к коммерческой эксплуатации практически сразу после отделения от ракеты-носителя.

Заявлено, что Спутники Gen-3 BlackSky обеспечивают разрешение 35 см на пиксель, что позволяет чётко различать автомобили, корабли, самолёты и даже отдельных людей вместе с их тенями. Аппараты используют собственную программно-аппаратную архитектуру BlackSky с элементами искусственного интеллекта и поддерживают мультиспектральную съёмку, включая коротковолновый инфракрасный диапазон (SWIR). По мере выхода спутника на окончательную орбиту (450–500 км) и завершения калибровки качество изображений будет только улучшаться. Компания подчёркивает, что такая детализация и скорость получения данных ранее были недоступны в коммерческом секторе.

Третий спутник стал частью планируемой группировки из 12 аппаратов Gen-3, развёртывание которой завершится к концу 2026 года. BlackSky позиционирует новую систему как решение для мониторинга в реальном времени и рассчитывает на заказы от правительственных агентств США, международных союзников и коммерческих клиентов. Быстрое развёртывание и высокое качество снимков дают компании значительное конкурентное преимущество на рынке геопространственной разведки. И этот путь она прошла менее чем за десять лет.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
В США испытали беспроводное питание для спутников
Project Suncatcher: Google рассказала о проекте масштабируемой ИИ-инфраструктуры в космосе
NASA подтвердило планы спасти европейский проект ExoMars после отказа от сотрудничества с Россией
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Теги: зондирование, спутниковые группировки, запуск ракеты
зондирование, спутниковые группировки, запуск ракеты
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.