Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда На орбиту запущен пятый «завод» компании...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно

28 ноября 2025 года компания SpaceX запустила пакет спутников в рамках миссии Transporter-15. В числе прочих на орбиту была выведена космическая фабрика компании Varda Space — возвращаемая капсула W-5. Она полнила группировку орбитальных опытных производств Varda, которая уже оперирует запущенной этим летом капсулой W-4. Это уникальный опыт производства в условиях микрогравитации, где происходит идеальный рост кристаллов.

Источник изображения: Varda Space

Источник изображения: Varda Space

Ранее компания Varda Space провела ряд экспериментов по выращиванию в невесомости кристаллических препаратов фармакологического назначения. Производство в космосе ещё долго не будет дешёвым и изготовление там компонентов лекарств обещает стать первым коммерческим проектом такого рода. Разработчик платформы, очевидно, движется в этом направлении, хотя в ближайшие годы главным клиентом компании останутся военные.

Как и в большинстве предыдущих миссий, капсула W-5 преимущественно выполняет эксперименты для Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). На повестке дня стоит вопрос гиперзвуковых воздушных средств, для которых требуется подобрать устойчивые материалы и создать надёжные датчики и системы управления.

При повторном входе в атмосферу капсула-завод компании Varda Space движется со скоростью до 25 Маха. Это идеальная и недорогая платформа для проведения испытаний с гиперзвуком здесь и сейчас. Лаборатория AFRL заключила с Varda Space неограниченный контракт на аренду капсулы по 2028 год включительно и может расширить его на последующие годы.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
SpaceX Falcon 9 слетала в космос 150 раз с начала года — на орбиту выведана очередная партия спутников Starlink
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink — это 143-й пуск компании в этом году
Google придумала дата-центр с неограниченным источником энергии, но придётся усыпать орбиту спутниками — представлен Project Suncatcher
Новый уровень космической разведки: менее суток от запуска до первых фотографий Земли в высоком разрешении
NASA подтвердило планы спасти европейский проект ExoMars после отказа от сотрудничества с Россией
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе
Теги: varda, запуск ракеты, космическая миссия
varda, запуск ракеты, космическая миссия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.