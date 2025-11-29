На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно

28 ноября 2025 года компания SpaceX запустила пакет спутников в рамках миссии Transporter-15. В числе прочих на орбиту была выведена космическая фабрика компании Varda Space — возвращаемая капсула W-5. Она полнила группировку орбитальных опытных производств Varda, которая уже оперирует запущенной этим летом капсулой W-4. Это уникальный опыт производства в условиях микрогравитации, где происходит идеальный рост кристаллов.

Ранее компания Varda Space провела ряд экспериментов по выращиванию в невесомости кристаллических препаратов фармакологического назначения. Производство в космосе ещё долго не будет дешёвым и изготовление там компонентов лекарств обещает стать первым коммерческим проектом такого рода. Разработчик платформы, очевидно, движется в этом направлении, хотя в ближайшие годы главным клиентом компании останутся военные.

Как и в большинстве предыдущих миссий, капсула W-5 преимущественно выполняет эксперименты для Исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL). На повестке дня стоит вопрос гиперзвуковых воздушных средств, для которых требуется подобрать устойчивые материалы и создать надёжные датчики и системы управления.

При повторном входе в атмосферу капсула-завод компании Varda Space движется со скоростью до 25 Маха. Это идеальная и недорогая платформа для проведения испытаний с гиперзвуком здесь и сейчас. Лаборатория AFRL заключила с Varda Space неограниченный контракт на аренду капсулы по 2028 год включительно и может расширить его на последующие годы.