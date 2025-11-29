Сегодня 29 ноября 2025
Infinix проведёт в декабре турнир по PUBG Mobile, для участия в котором нужно быть студентом вуза или ссуза России

Производитель смартфонов, ноутбуков и других устройств Infinix собирается провести первый киберспортивный студенческий турнир по мобильной королевской битве PUBG Mobile. Призовой фонд мероприятия в размере 800 тыс. руб. будет разыгран среди учащихся высших и средних специальных учебных заведений со всей России.

Источник изображения: Infinix

Источник изображения: Infinix

Отборочные мероприятия турнира по PUBG Mobile пройдут 6 и 7, а также 13 и 14 декабря. Гранд Финал состоится 21 декабря. Зарегистрироваться в указанном киберспортивном состязании может любой студент российского вуза или ссуза, отправив заявку по специальной форме.

Организаторы турнира по PUBG Mobile намерены транслировать матчи финального дня на официальных площадках PUBG Mobile на Twitch. Участники Гранд Финала будут бороться за главный приз на одинаковых игровых смартфонах Infinix GT 30 Pro.

Дополнительно 21 декабря состоится шоу-матч между командой победителей и специально приглашёнными блогерами. Зрителям гарантированы интересные активности и ценные призы.

киберспорт, pubg mobile, infinix, pubg studios
