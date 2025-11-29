Сегодня 29 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопител... Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurre...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с

Компания Samsung выпустила внешние твердотельные накопители T7 Resurrected Portable Solid State Drive (PSSD). В серию вошли модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Производитель заявляет, что корпус накопителей T7 Resurrected на 100 % состоит из переработанного алюминия, полученного в результате производства мобильных устройств Samsung Galaxy.

Источник изображения: Samsung

Источник изображения: Samsung

Благодаря отказу от процесса окрашивания продукт демонстрирует естественный блеск алюминия, минимизируя использование химических веществ и оптимизируя производственный процесс. Кроме того, упаковка продукта на 100 % состоит из переработанной бумаги с применением соевых чернил. Благодаря этому накопители T7 Resurrected получили премию CES Innovation Award 2026 в категории «Устойчивое развитие и энергосбережение».

Портативные твердотельные накопители Samsung серии T7 Resurrected обеспечивают максимальную скорость последовательного чтения до 1050 Мбайт/с и последовательной записи до 1000 Мбайт/с, используя для подключения интерфейс USB 3.2 Gen2. Размеры накопителей составляют 85 × 87 × 8 мм, а вес — 72 г. Компания заявляет, что у новинок ударопрочный корпус, способный выдерживать падения с высоты до 2 метров. Для защиты данных устройства оснащены поддержкой 256-битного аппаратного шифрования AES.

Накопители можно использовать со смартфонами, планшетами, игровыми консолями. Для них заявляется поддержка операционных систем Android, Windows и macOS. В продаже внешние накопители Samsung T7 Resurrected появятся с 30 ноября. Версию на 1 Тбайт производитель оценил в $119,99, вариант на 2 Тбайт — в $205,99, а на 4 Тбайт — в $378,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nextorage представила быстрый внешний SSD с монитором состояния и производительности
Adata выпустила «неубиваемые» внешние SSD SD820 и SC735 — до 2000 Мбайт/с и до 4 Тбайт
Team Group представила первый в мире внешний SSD со встроенной функцией геолокации
В Samsung разработали флеш-память будущего — сверхплотную и на крохах энергии
Власти США обсуждают планы организации производства на территории страны при участии Kioxia и SanDisk
Крупные производители ПК нагнетают: ИИ-бум завёл рынок памяти на неизведанную территорию, и теперь можно ждать чего угодно
Теги: samsung, внешний ssd
samsung, внешний ssd
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
В Китае реализуют крупнейший в мире проект по хранению энергии в задутом под землю воздухе
Так дальше продолжаться не может: штаб-квартира Nexperia призвала китайское подразделение возобновить поставки автомобильных чипов
Расчёты обнаружили астероид, который трижды станет нашей мини-луной с ненулевыми шансами упасть на Землю
Люди даже не представляют, насколько ИИ изменит мир — но завершится всё пузырём, хоть и не скоро
Team Cherry подтвердила работу над DLC для Hollow Knight: Silksong и заинтриговала фанатов тизерами нового контента
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 6 ч.
Американцы стали уходить из X, отдавая предпочтение TikTok 7 ч.
Амбициозный авиасимулятор «Корея. Серия Ил-2» перенесли на 2026 год — новый трейлер и предзаказ с «максимальной скидкой» 9 ч.
OpenAI урезала лимиты на генерацию контента с помощью Sora — Google так же поступила с Nano Banana Pro 9 ч.
«РТК-ЦОД» запустила новую площадку «Облака КИИ» в московском дата-центре 9 ч.
Перенос GTA VI не помешает Forza Horizon 6 — инсайдер уточнил, когда выйдет новый гоночный хит от Playground Games 9 ч.
«Дорога была долгой, но скоро мы будем дома»: возрождённая ролевая песочница Hytale в духе Minecraft наконец получила дату выхода в раннем доступе 11 ч.
Энтузиасты раскопали бета-версию Fallout: New Vegas с массой вырезанного контента 12 ч.
Гора с плеч: SEC отказалась от иска к SolarWinds и её шефу по безопасности из-за нашумевшей атаки SUNBURST пятилетней давности 14 ч.
В Туркменистане узаконили майнинг и криптовалютные биржи 14 ч.
Японский электрокар Owl Roadster установил новый мировой рекорд разгона почти до сотни 5 ч.
Google внезапно самоустранилась из антимонопольного спора с Microsoft по поводу облаков в Европе 8 ч.
Erying выпустила настольные материнские платы с мобильными процессорами Intel Core Ultra 200H 8 ч.
Хитрый трюк помог станции NASA развенчать дутую сенсацию о подземном озере на Марсе 9 ч.
Сбой в системе охлаждения ЦОД обрушил крупнейшую в мире товарную биржу CME 9 ч.
По слухам, Apple возобновит сотрудничество с Intel в сфере чипов, но не как раньше 9 ч.
Сбой системы охлаждения ЦОД остановил торги на крупнейшей в мире бирже деривативов 12 ч.
Российский рынок IT резко замедлил рост в 2025 году — продажи оборудования и вовсе упадут 12 ч.
Фрески из Помпей помогут восстановить роботы 12 ч.
Alibaba и ByteDance натренировались тренировать передовые ИИ-модели в ЦОД Юго-Восточной Азии 12 ч.