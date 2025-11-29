Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с

Компания Samsung выпустила внешние твердотельные накопители T7 Resurrected Portable Solid State Drive (PSSD). В серию вошли модели ёмкостью 1, 2 и 4 Тбайт. Производитель заявляет, что корпус накопителей T7 Resurrected на 100 % состоит из переработанного алюминия, полученного в результате производства мобильных устройств Samsung Galaxy.

Благодаря отказу от процесса окрашивания продукт демонстрирует естественный блеск алюминия, минимизируя использование химических веществ и оптимизируя производственный процесс. Кроме того, упаковка продукта на 100 % состоит из переработанной бумаги с применением соевых чернил. Благодаря этому накопители T7 Resurrected получили премию CES Innovation Award 2026 в категории «Устойчивое развитие и энергосбережение».

Портативные твердотельные накопители Samsung серии T7 Resurrected обеспечивают максимальную скорость последовательного чтения до 1050 Мбайт/с и последовательной записи до 1000 Мбайт/с, используя для подключения интерфейс USB 3.2 Gen2. Размеры накопителей составляют 85 × 87 × 8 мм, а вес — 72 г. Компания заявляет, что у новинок ударопрочный корпус, способный выдерживать падения с высоты до 2 метров. Для защиты данных устройства оснащены поддержкой 256-битного аппаратного шифрования AES.

Накопители можно использовать со смартфонами, планшетами, игровыми консолями. Для них заявляется поддержка операционных систем Android, Windows и macOS. В продаже внешние накопители Samsung T7 Resurrected появятся с 30 ноября. Версию на 1 Тбайт производитель оценил в $119,99, вариант на 2 Тбайт — в $205,99, а на 4 Тбайт — в $378,99.