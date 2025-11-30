Китайский предприниматель сколотил состояние на сдаче в аренду африканских IP-адресов за пределами континента

Интернет-инфраструктура Африки развивалась с задержкой относительно прочих регионов мира, но в соответствии с существующими правилами в своё время получила некоторый пул IP-адресов, до определённого момента остававшихся невостребованными. Предприимчивый китаец начал их арендовать, чтобы предоставлять за деньги за пределами континента.

Историю 37-летнего Лу Хэна (Lu Heng) в пятницу поведало издание The Wall Street Journal. В сознательном возрасте, проживая в Нидерландах, этот уроженец китайской рыбацкой деревушки обзавёлся собственным интернет-провайдером, но основой капитал сколотил за последние лет десять, арендовав около 10 млн IP-адресов, предназначавшихся для Африки, чтобы сдавать их в субаренду за пределами континента. Бизнес-модель предпринимателя подразумевает, что тратя $50 на аренду одного IP-адреса, он сдаёт его в субаренду под 5–10 % этой суммы нуждающимся компаниям за пределами Африки.

Само собой, подобная активность по мере развития интернет-инфраструктуры в самой Африке способствовала тому, что Лу Хэн нажил немало недоброжелателей, а интернет-провайдеры Африки и прочие компании сектора активно с ним судятся. Речь идёт об адресах для протокола IPv4, которых в мире насчитывается всего около 4,3 млрд комбинаций. С учётом многочисленности устройств, использующих IP-адреса по всему миру, этого количества явно недостаточно, поэтому компании в Африке предсказуемо испытывают неудобства на фоне деятельности Лу Хэна, а за пределами континента находятся желающие заплатить деньги за доступ к этому типу цифровых ресурсов.

Переход на IPv6, который позволяет увеличить количество уникальных комбинаций адресов до 3,4·1038, проблемы на практике не решает в полной мере, поскольку провайдерам всё равно требуются адреса IPv4 для создания порталов, которыми могут пользоваться старые устройства, не поддерживающие IPv6.

Сам по себе бизнес Лу Хэна смог появиться лишь благодаря тому, что африканский регистратор Afrinic в период с 2013 по 2016 годы передал основанной им компании Cloud Innovation в пользование 6,2 млн адресов IPv4. Формально, они должны были использоваться на территории Африки, но на тот момент подобное ограничение в правилах предоставления IP-адресов не действовало, чем и воспользовался китайский предприниматель. С 2020 года Afrinic начал требовать у Лу Хэна и его компаний вернуть IP-адреса, упрекая его в нецелевом их использовании. Предприниматель подал десятки судебных исков на Маврикии, отстаивая своё право на использование IP-адресов, которые были предоставлены ему регистратором ранее. В одном из этих исков Лу Хэн даже потребовал распустить Afrinic и поручить распределение IP-адресов в Африке регистраторам других макрорегионов.

В процесс пришлось вмешаться властям Маврикия, которые блокировали рассмотрение всех дел, связанных с Afrinic. В сентябре этого года организация переизбрала своё правление, после чего некоторые интернет-провайдеры начали получать новые IP-адреса в Африке. Сам Лу Хэн считает, что он позволяет представителям бизнеса использовать те цифровые ресурсы, которые в противном случае «лежали бы без дела».