Сегодня 30 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Китайский предприниматель сколотил состо...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китайский предприниматель сколотил состояние на сдаче в аренду африканских IP-адресов за пределами континента

Интернет-инфраструктура Африки развивалась с задержкой относительно прочих регионов мира, но в соответствии с существующими правилами в своё время получила некоторый пул IP-адресов, до определённого момента остававшихся невостребованными. Предприимчивый китаец начал их арендовать, чтобы предоставлять за деньги за пределами континента.

Источник изображения: Freepik, DC Studio

Источник изображения: Freepik, DC Studio

Историю 37-летнего Лу Хэна (Lu Heng) в пятницу поведало издание The Wall Street Journal. В сознательном возрасте, проживая в Нидерландах, этот уроженец китайской рыбацкой деревушки обзавёлся собственным интернет-провайдером, но основой капитал сколотил за последние лет десять, арендовав около 10 млн IP-адресов, предназначавшихся для Африки, чтобы сдавать их в субаренду за пределами континента. Бизнес-модель предпринимателя подразумевает, что тратя $50 на аренду одного IP-адреса, он сдаёт его в субаренду под 5–10 % этой суммы нуждающимся компаниям за пределами Африки.

Само собой, подобная активность по мере развития интернет-инфраструктуры в самой Африке способствовала тому, что Лу Хэн нажил немало недоброжелателей, а интернет-провайдеры Африки и прочие компании сектора активно с ним судятся. Речь идёт об адресах для протокола IPv4, которых в мире насчитывается всего около 4,3 млрд комбинаций. С учётом многочисленности устройств, использующих IP-адреса по всему миру, этого количества явно недостаточно, поэтому компании в Африке предсказуемо испытывают неудобства на фоне деятельности Лу Хэна, а за пределами континента находятся желающие заплатить деньги за доступ к этому типу цифровых ресурсов.

Переход на IPv6, который позволяет увеличить количество уникальных комбинаций адресов до 3,4·1038, проблемы на практике не решает в полной мере, поскольку провайдерам всё равно требуются адреса IPv4 для создания порталов, которыми могут пользоваться старые устройства, не поддерживающие IPv6.

Сам по себе бизнес Лу Хэна смог появиться лишь благодаря тому, что африканский регистратор Afrinic в период с 2013 по 2016 годы передал основанной им компании Cloud Innovation в пользование 6,2 млн адресов IPv4. Формально, они должны были использоваться на территории Африки, но на тот момент подобное ограничение в правилах предоставления IP-адресов не действовало, чем и воспользовался китайский предприниматель. С 2020 года Afrinic начал требовать у Лу Хэна и его компаний вернуть IP-адреса, упрекая его в нецелевом их использовании. Предприниматель подал десятки судебных исков на Маврикии, отстаивая своё право на использование IP-адресов, которые были предоставлены ему регистратором ранее. В одном из этих исков Лу Хэн даже потребовал распустить Afrinic и поручить распределение IP-адресов в Африке регистраторам других макрорегионов.

В процесс пришлось вмешаться властям Маврикия, которые блокировали рассмотрение всех дел, связанных с Afrinic. В сентябре этого года организация переизбрала своё правление, после чего некоторые интернет-провайдеры начали получать новые IP-адреса в Африке. Сам Лу Хэн считает, что он позволяет представителям бизнеса использовать те цифровые ресурсы, которые в противном случае «лежали бы без дела».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Маск ударил по фабрикам троллей: X начала показывать местоположение аккаунтов
Южноафриканский суд поддержал решение арбитража РФ о взыскании с Google 10 млрд рублей
По всему миру случился массовый сбой в работе Steam
Amazon показала антенну Leo Ultra для спутникового интернета на 1 Гбит/с — в 2,5 раза быстрее Starlink
IBM и Cisco к концу 30-х годов создадут интернет для котов Шрёдингера — квантовый и запутанный
TP-Link подала в суд на Netgear за клевету о связях с Китаем — под угрозой продажи на $1 млрд
Теги: ip-адреса, ip-сервисы, африка, судебные разбирательства, сети и коммуникации
ip-адреса, ip-сервисы, африка, судебные разбирательства, сети и коммуникации
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Роскомнадзор объявил о начале блокировки WhatsApp в России
Бывший глава Intel Гелсингер заявил, что к концу десятилетия нынешние ускорители ИИ станут бесполезными
На орбиту запущен пятый «завод» компании Varda Space — теперь их там два одновременно
Лопнувший ИИ-пузырь не вернёт рабочие места сокращённым специалистам
Новый уровень космической разведки: менее суток от запуска до первых фотографий Земли в высоком разрешении
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 7 ч.
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 8 ч.
«Мы просто поражены приёмом»: авторы олдскульного хоррора Tormented Souls 2 продали свыше 100 тыс. его копий и занялись первым DLC 13 ч.
Роскомнадзор увидел в Roblox угрозу детям — на платформе нашли неподобающий контент 15 ч.
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud 15 ч.
Infinix проведёт в декабре турнир по PUBG Mobile, для участия в котором нужно быть студентом вуза или ссуза России 16 ч.
Президент Signal призвала не спешить с внедрением ИИ в мессенджерах 17 ч.
ИИ-модель DeepseekMath-V2 достигла уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде 18 ч.
Практическое использование ИИ в работе остаётся весьма неравномерным 23 ч.
Новая статья: PowerWash Simulator 2 — опять работать. Рецензия 29-11 00:01
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 7 ч.
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 12 ч.
Главы технологических компаний наперебой заговорили о ЦОД в космосе 13 ч.
В 2027 году Intel может наладить выпуск процессоров Apple M по техпроцессу 18A-P 14 ч.
Samsung выпустила внешние SSD T7 Resurrected с ударопрочным корпусом из вторсырья и скоростью до 1050 Мбайт/с 15 ч.
Битва за Северную Европу: Digital Realty и Equinix борются за покупку скандинавского оператора ЦОД atNorth за €4,5 млрд 16 ч.
Asustor представила десктопные NAS Lockerstor Gen2+ с двумя портами 5GbE и чипом Intel Jasper Lake 16 ч.
MGX-сервер MSI CG480-S6053 получил чипы AMD EPYC Turin и восемь слотов PCIe 5.0 x16 для FHFL-карт двойной ширины 16 ч.
OpenAI не выйдет на прибыльность до 2030 года, но потребует $207 млрд на развитие 17 ч.
Благодаря Google и ИИ акции MediaTek показали лучшую неделю с 2002 года 17 ч.