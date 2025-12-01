Сегодня 01 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Приложения для Android Популярный YouTube-клиент SmartTube стал...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Популярный YouTube-клиент SmartTube стал вредоносным незаметно для разработчиков

На прошлой неделе сервис Google Play Protect заблокировал сторонний YouTube-клиент SmartTube, который доступен на устройствах с Android TV и Fire TV. Это произошло после того, как цифровая подпись приложения была скомпрометирована. На тот момент считалось, что именно из-за этого Google и Amazon принудительно удалили SmartTube со всех пользовательских устройств. На деле проблема оказалась более серьёзной.

Источник изображения: SmartTube

Источник изображения: SmartTube

Разработчики SmartTube подтвердили, что один из их компьютеров, используемый для сборки официальных APK-файлов приложения, был заражён вредоносным ПО. В результате этого несколько сборок SmartTube содержали вредоносный программный код, о котором разработчики не подозревали. Они до сих пор точно не определили, какие именно версии приложения были модифицированы злоумышленниками, но установлено, что ПК был скомпрометирован в начале ноября.

SmartTube версий 30.43 и 30.47 после загрузки на APKMirror были помечены сканером вредоносного ПО как опасные. Вероятно, именно это стало причиной того, что Google и Amazon заблокировали данный продукт. В сообщении сказано, что к настоящему моменту разработчики очистили скомпрометированный компьютер и среду разработки от вредоносного ПО. Также была выпущена новая сборка SmartTube 30.56, которая была создана после очистки компьютера от вредоносного ПО. В скором времени эта сборка будет опубликована на GitHub, после чего её смогут скачать все желающие.

Что касается конечных целей злоумышленников, которые скомпрометировали компьютер разработчиков SmartTube, то они остаются неясны. Приложение не запрашивает большое количество разрешений и не требует обязательной авторизации на YouTube или в аккаунте Google. Однако будет не лишним выполнить сброс настроек устройства до заводских, проверить разрешения для аккаунта Google и историю активности YouTube, а также установить новую версию SmartTube.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ-агент в Windows 11 сможет загружать вирусы, предупредила Microsoft
Обнаружен вирус-вымогатель Kraken со встроенным бенчмарком для оптимизации ущерба
Google нашла три вируса, которые тайно подключаются к ИИ для усиления атак
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Asus предупредила об очередной критической уязвимости в маршрутизаторах с AiCloud
ИИ-модель DeepseekMath-V2 достигла уровня золотой медали на Международной математической олимпиаде
Теги: smarttube, android tv, вредоносное по
smarttube, android tv, вредоносное по
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Глава Figure AI попытался доказать, что видео с маршем сотен китайских роботов UBTech — фейк
Доминирование OpenAI на рынке ИИ подходит к концу стараниями Google и Anthropic
Cybertruck два года на рынке: продано меньше 60 000 машин, хотя Маск обещал по 250 000 в год
Глава Google пояснил, что вайб-кодинг хорош, но не для всех сфер применения
Значок видишь? А он есть: после обновления из Windows «пропала» иконка для входа по паролю
Ранний доступ экшена Into the Fire о выживании на разбушевавшемся вулканическом хребте стартует в 2026 году 11 ч.
ИИ-модель Alibaba Qwen3-VL способна уловить почти все детали двухчасового видео, лишь раз его «просмотрев» 13 ч.
Аудитория условно-бесплатного ролевого экшена Where Winds Meet выросла до 9 млн за две недели после релиза 15 ч.
Психологический хоррор The 9th Charnel о группе пропавших учёных-генетиков получил дату релиза 15 ч.
Google отозвала жалобу на Microsoft по поводу антиконкурентной практики Azure псле запуска расследования в ЕС 18 ч.
Кооперативное приключение Split Fiction получило неофициальную русскую озвучку от Mechanics VoiceOver 21 ч.
Сборник хорроров Layers of Fear: The Final Masterpiece Edition от авторов ремейка Silent Hill 2 выйдет на Nintendo Switch 2 уже 19 декабря 22 ч.
Инвесторы не спешат пугаться ИИ-пузыря — деньги в стартапы льются как прежде 23 ч.
Новая статья: Goodnight Universe — колыбельная для крошки. Рецензия 30-11 00:01
Новая статья: Gamesblender № 754: кризис на рынке памяти, Pioner не для российского Steam и 20-летие Xbox 360 29-11 23:39
Sony Bank выпустит в США стейблкоин для упрощения расчётов в экосистеме материнской компании 22 мин.
Новая статья: Компьютер месяца — декабрь 2025 года 8 ч.
Для невышедших Intel Xeon Granite Rapids-WS уже представлена материнская плата Adlink ISB-W890 формата CEB 14 ч.
Вьетнам годами не пускал китайское 5G-оборудование Huawei и ZTE, но новые пошлины США, похоже, заставили власти передумать 14 ч.
AMD случайно подтвердила подготовку Ryzen 7 9850X3D — до анонса осталось чуть больше месяца 15 ч.
Samsung станет крупнейшим производителем телевизоров 20-й год подряд, несмотря на натиск китайских конкурентов 16 ч.
Ускорители вычислений Baidu имеют все шансы стать хитом китайского рынка 24 ч.
SK hynix запустит тотальное расширение фабрик памяти DRAM, чтобы победить дефицит 24 ч.
Micron инвестирует $9,6 млрд в завод по производству памяти HBM в Японии 30-11 00:31
Первый в мире частный научный спутник успешно выведен в космос — он будет изучать звёзды в ультрафиолете 29-11 18:57