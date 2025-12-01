Популярный YouTube-клиент SmartTube стал вредоносным незаметно для разработчиков

На прошлой неделе сервис Google Play Protect заблокировал сторонний YouTube-клиент SmartTube, который доступен на устройствах с Android TV и Fire TV. Это произошло после того, как цифровая подпись приложения была скомпрометирована. На тот момент считалось, что именно из-за этого Google и Amazon принудительно удалили SmartTube со всех пользовательских устройств. На деле проблема оказалась более серьёзной.

Разработчики SmartTube подтвердили, что один из их компьютеров, используемый для сборки официальных APK-файлов приложения, был заражён вредоносным ПО. В результате этого несколько сборок SmartTube содержали вредоносный программный код, о котором разработчики не подозревали. Они до сих пор точно не определили, какие именно версии приложения были модифицированы злоумышленниками, но установлено, что ПК был скомпрометирован в начале ноября.

SmartTube версий 30.43 и 30.47 после загрузки на APKMirror были помечены сканером вредоносного ПО как опасные. Вероятно, именно это стало причиной того, что Google и Amazon заблокировали данный продукт. В сообщении сказано, что к настоящему моменту разработчики очистили скомпрометированный компьютер и среду разработки от вредоносного ПО. Также была выпущена новая сборка SmartTube 30.56, которая была создана после очистки компьютера от вредоносного ПО. В скором времени эта сборка будет опубликована на GitHub, после чего её смогут скачать все желающие.

Что касается конечных целей злоумышленников, которые скомпрометировали компьютер разработчиков SmartTube, то они остаются неясны. Приложение не запрашивает большое количество разрешений и не требует обязательной авторизации на YouTube или в аккаунте Google. Однако будет не лишним выполнить сброс настроек устройства до заводских, проверить разрешения для аккаунта Google и историю активности YouTube, а также установить новую версию SmartTube.