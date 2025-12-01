Сегодня 01 декабря 2025
В России принудительно импортозаместят SIM-карты

Минцифры РФ подготовило проект приказа, по которому операторы связи должны будут использовать только SIM-карты, произведённые на территории страны, а также использующие российское программное обеспечение и криптографию. Предполагается, что новые правила начнут действовать с сентября 2026 года.

Источник изображения: Thom Holmes/unsplash.com

Источник изображения: Thom Holmes/unsplash.com

«Принятие приказа обеспечит производителям условия для разработки и производства отечественных идентификационных модулей», — говорится в сообщении Минцифры. Опубликованный на портале regulation.gov проект приказа указывает на то, что предлагаемые регулятором требования могут вступить в силу 1 сентября 2026 года.

В проекте приказа Минцифры сказано, что USIM-карты должны иметь заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ. В дополнение к этому должна использоваться российская операционная система, внесённая в реестр ПО Минцифры, а хранящиеся на карте криптографические ключи должны быть изготовлены в России. Все SIM-карты также должны соответствовать требованиям ПП РФ № 1387 (об обязательном подтверждении соответствия средств связи).

В Минцифры отметили, что «использование закупленных до вступления приказа в силу операторами связи USIM никто не ограничивает вплоть до полного окончания складских запасов операторов». Исключение составят 5G-сети, поскольку по требованию ФСБ аутентификация в сетях связи пятого поколения должна выполняться посредством использования российских криптографических механизмов, а ключи должны генерироваться российской организацией, которая прошла сертификацию ФСБ. «Соответственно, производитель USIM также должен быть отечественным. Иностранный производитель не может быть сертифицирован ФСБ», — сообщает Минцифры.

В настоящее время в реестре отечественного ПО присутствует не менее трёх ОС для SIM/USIM-карт, а в реестре отечественной радиоэлектронной продукции удалось найти только SIM-карты компаний Eastcompeace и «ГЛОНАСС». Отмечается, что требования по признанию SIM-карт российскими компаниями всё ещё не включены в ПП РФ № 719. Данный проект постановления несколько раз выносился на общественное обсуждение, но принят не был.

«В целом считаем, что данный приказ позитивно отразится на отрасли, в том числе на безопасности, защите сетей, а также будет способствовать применению отечественной криптографии и в целом должен благоприятно отразиться на достижении технологического суверенитета в телеком-отрасли», — прокомментировали данный вопрос в компании «Новокард», занимающейся производством SIM-карт. Там также добавили, что приказ Минцифры будет стимулировать производителей к использованию российских компонентов.

Заместитель гендиректора по технической части производителя SIM-карт «Альтаир-2000» Василий Долгов сообщил, что все SIM-карты в России в настоящее время не соответствуют требованиям регулятора. С технической стороны часть продукции компании соответствует, но пока в проекте приказа «чётко не прописаны критерии самого чипа и системы генерации, загрузки, контроля криптоключей». «Если не будет проблем с поставками „одобренных“ чипов с учётом и контролем криптографических ключей — наша производительность в целом не изменится», — считает господин Долгов. Он добавил, что в настоящее время компания может выпускать до 50 млн SIM-карт ежегодно.

В Eastcompeace сослались на то, что вопрос соответствия выглядит расплывчато из-за отсутствия финальной версии приказа Минцифры. Там также сообщили, что компания может выпускать до 90 млн SIM-карт в год.

Источник на рынке электроники сообщил, что в настоящее время компании преимущественно используют иностранные чипы для SIM-карт. Это связано с тем, что азиатские чипы из-за массовости производства стоят значительно дешевле. Он добавил, что для операторов разница в стоимости не слишком существенна, поскольку доля закупок SIM-карт в их затратах невелика.

«Видим стабильный интерес к чипу, выпускаемому на „Микроне“ для SIM-карты, сейчас изделие активно тестируется у потенциальных потребителей», — сообщили в пресс-службе ГК «Элемент». Там также добавили, что оператор связи Т2 уже протестировал SIM-карту на базе их чипа, а другие компании находятся в процессе.

«Сейчас на долю российской продукции приходится более половины всего приобретаемого в интересах наших клиентов объёма, и этот показатель будет расти», — сообщили в «Мегафоне». В МТС рассказали, что компания закупает значительную часть USIM-карт у российских производителей, а остальное — в Китае. «Текущие прототипы отечественных USIM-карт полностью соответствуют требованиям по качеству и функционалу», — отметили в компании.

Источник:

sim-карты, россия, мобильная связь
