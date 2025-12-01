Сегодня 01 декабря 2025
Первой цифровой камере Kodak исполнилось 50 лет — она весила 3,6 кг и работала от 16 батареек

Первая цифровая камера Kodak была создана в 1975 году небольшой командой специалистов во главе с 24-летним инженером-электриком Стивеном Сассоном (Steven Sasson). Ему было запрещено рассказывать о камере вне компании до 2001 года, пока он не написал статью для издания Rochester Democrat and Chronicle, которое также опубликовало первую фотографию прототипа.

Источник изображений: David S Young/digitalcameraworld.com

Источник изображений: David S Young/digitalcameraworld.com

Целью проекта была проверка возможности цифровой фотографии, и о производстве цифровых камер речь не шла. Был построен всего один прототип. В нём использовалась ПЗС-матрица от Fairchild Semiconductor, требовавшая двенадцати различных напряжений и поставлявшаяся с рукописным листом с подробным описанием напряжения на каждом выходе.

В качестве источника питания использовались 16 батареек типа AA. Энергопотребление было высоким, поэтому срок службы батареек был невелик. Объектив для прототипа сняли со старой кинокамеры Kodak Super 8, поскольку проект был малобюджетным.

Камера весом 3,6 кг обеспечивала съёмку чёрно-белого изображения с разрешением 0,01 мегапикселя (100 × 100 пикселей) на кассету Philips. У камеры был простой оптический видоискатель и электронный затвор с одной выдержкой (1/20 с или 50 мс). Чувствительность составляла приблизительно 100 единиц ISO. Запись чёрно-белого изображения в память занимала 150 мс и ещё 23 с требовалось для его сохранения на цифровой кассете. Затем изображение нужно было перенести в микрокомпьютер для воспроизведения на экране телевизора.

9 декабря 1975 года с помощью прототипа сделали первый снимок — простой кадр чередующихся чёрных и белых полос. Затем сфотографировали лаборантку. Сассон установил ёмкость цифровой кассеты на 30 фотографий. Сообщается, что когда инженер впервые продемонстрировал прототип руководству в презентации под названием «Бесплёночная фотография», это не слишком его впечатлило.

В настоящее время прототип цифровой камеры можно увидеть в музее дома Джорджа Истмена в Рочестере (штат Нью-Йорк). Стивен Сассон покинул Kodak в 2009 году, а в 2010 году он получил от президента США Барака Обамы (Barack Obama) «Национальную медаль в области технологий и инноваций» (The National Medal of Technology and Innovation).

Источник:

