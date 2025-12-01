Сегодня 01 декабря 2025
Грандиозное возвращение мастера скрытности Стикса откладывается на 2026 год — дата выхода и новый трейлер Styx: Blades of Greed

Разработчики из французской Cyanide Studio при поддержке издателя Nacon объявили дату выхода своего фэнтезийного стелс-экшена Styx: Blades of Greed — продолжения вышедшей в 2017 году Styx: Shards of Darkness.

Источник изображений: Nacon

Источник изображения: Nacon

Напомним, Styx: Blades of Greed была официально представлена в марте. Премьера была запланирована на текущую осень (речь шла про четвёртый квартал 2025 года), однако производство затянулось.

Как стало известно, Styx: Blades of Greed поступит в продажу лишь 19 февраля 2026 года для PC (Steam, Epic Games Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался 36-секундным трейлером с подтверждением переноса.

По словам самого Стикса, разработчикам потребовалось несколько дополнительных месяцев, чтобы «всё отполировать, откалибровать то, что нуждается в калибровке, и гарантировать грандиозность моего великого возвращения».

По сюжету самопровозглашённый мастер скрытности — хитроумный гоблин Стикс — задаётся целью заполучить кварц, самый ценный и опасный ресурс в мире, стоящем на пороге войны между эльфами, людьми и орками.

Игрокам предстоит исследовать головокружительные высоты границы человеческого мира, процветающей орочьей деревни и руин эльфийской столицы Акенаш, хитростью устранять врагов, овладевать новыми инструментами и умениями.

Обещают доведённую до совершенства формулу первых двух игр, богатый арсенал гаджетов и приёмов (планер, крюк-кошка, клонирование, невидимость, контроль разума, управление временем) и текстовый перевод на русский.

