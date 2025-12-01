Сегодня 01 декабря 2025
«Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась»: первый тизер последнего дополнения к Atomic Heart заинтриговал и растрогал фанатов

Разработчики из студии Mundfish решили отметить первый день зимы выпуском тизер-трейлера последнего, четвёртого дополнения к своему нашумевшему ретрофутуристическому шутеру Atomic Heart.

Источник изображений: Mundfish

Источник изображений: Mundfish

По словам Mundfish, всё ещё безымянное четвёртое расширение «уже скоро» завершит историю Atomic Heart. Опубликованный тизер длится чуть больше минуты и демонстрирует, что ждёт П-3, Близняшку и их товарищей.

«Рука об руку под скрежет металла Нечаевы вступают в финальное противостояние с ХРАЗом, который обрушивает на них всю роботизированную мощь Предприятия № 3826», — гласит описание ролика.

В видео майор Сергей Нечаев (он же П-3) объединяется с Близняшкой, чтобы отбиться от волны управляемых ХРАЗом роботов Предприятия № 3826. Экшен сопровождает композиция «Только мы» в исполнении Эдиты Пьехи.

Судя по комментариям, фанаты заинтригованы и уже предвкушают развязку Atomic Heart, хотя для некоторых радость оказалась с привкусом горечи. «Так не хочется, чтобы эта игра заканчивалась», — тщетно надеется snapexs.

После этого изображения будут спойлеры

После этого изображения будут спойлеры

Напомним, ХРАЗ — полимерная сущность, в одном из двух финалов Atomic Heart взявшая под контроль всех роботов СССР, чтобы сеять хаос и смерть. Помешать злодею может лишь Нечаев и его жена Катя, чьё сознание было заперто в Близняшках.

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на PC (Steam, VK Play в СНГ), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра привлекла более 10 млн человек и уже заработала на сиквел — Atomic Heart 2 анонсировали в июне.

Источники:

Теги: atomic heart, mundfish, шутер
