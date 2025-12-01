Сегодня 01 декабря 2025
Первый iPhone SE официально признан устаревшим, вместе с рядом других устройств Apple

Apple обновила список устаревших (Obsolete) продуктов. В него добавлены iPhone SE (1-го поколения), iPad Pro 12,9 дюйма (2-го поколения), Apple Watch Series 4 Hermes, Apple Watch Series 4 Nike и Beats Pill 2.0. Стандартные версии часов Apple Watch Series 4 по-прежнему числятся в списке винтажных (Vintage) продуктов.

Согласно определению Apple, устаревшими считаются продукты, продажа которых прекращена более 7 лет назад. Продукция Beats под брендом Monster считается устаревшей независимо от даты приобретения. Обслуживание устаревших продуктов не проводится сервисными центрами Apple, а сертифицированные сторонние сервисные центры не могут заказывать запасные детали для них. Исключением могут являться ноутбуки MacBook: они могут иметь право на продлённый срок ремонта только аккумулятора — до 10 лет с момента последней продажи продукта, при условии наличия запчастей.

Винтажными считаются устройства, которые не продавались более пяти, но менее семи лет. Владельцы таких устройств могут обращаться за ремонтом и обслуживанием к Apple или в авторизованные сервис-центры. Однако возможность ремонта зависит от наличия запчастей.

Поскольку продукт устаревает через 7 лет после окончания продаж, а не через 7 лет после начала продаж, иногда одни модели устройств устаревают, а другие — нет. Так произошло со смарт-часами Apple Watch Series 4. Стандартная модель продолжала продаваться после снятия с производства версий Nike и Hermes.

Со списками винтажных и устаревших продуктов Apple можно ознакомиться на сайте компании.

Источник:

