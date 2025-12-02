Переход на отечественные печатные платы буксует — они дефицитны и в 4–5 раз дороже импортных

В 2026 году меньше половины российского рынка печатных плат будет приходиться на отечественную продукцию, сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» (АНО ТКО). По мнению экспертов, ситуация не изменится, пока не будут внедрены меры по стимулированию производства, а также повышению качества отечественных продуктов.

По данным АНО ТКО, в 2026 году российский рынок печатных плат составит 25 млн дм², включая 10 млн дм² отечественной продукции. Более половины (52 %) потребностей российских производителей электроники приходится на простые (двухслойные) печатные платы, 34 % — на четырёхслойные и 14 % — свыше четырёх слоёв.

По словам гендиректора ComNews Group Леонида Коника, крупнейшими потребителями печатных плат являются производители телекоммуникационного оборудования: из 720 млн м² печатных плат, выпущенных в мире в 2024 году, на телеком пришлось 29–32 %, на компьютеры, серверы и СХД — 25–28 %. Объём выпущенных в 2026 году отечественных печатных плат для телекомоборудования в размере 10 млн дм², или 0,1 млн м², составит лишь 0,05 % глобального производства, добавил эксперт.

По его словам, главных причин слабого спроса на отечественные платы со стороны производителей телекомоборудования всего две. Во-первых, в оборудовании для систем связи используются наиболее продвинутые многослойные платы — вплоть до 48 слоёв, которые в России в основном выпускают предприятия ВПК, ныне занятые выполнением гособоронзаказа. Во-вторых, потребители телекомоборудования — операторы связи — предпочитают закупать зарубежную продукцию по параллельным каналам.

По мнению гендиректора SNDGlobal Ольги Квашенкиной, проблема заключается не столько в отсутствии отечественных плат, сколько в отсутствии в России качественных компонентов. Она сообщила, что ассортимент, стабильность поставок и объёмы всё ещё ограничены. Также на ситуацию влияет ограниченное количество производственных мощностей.

Заместитель генерального директора по стратегическому развитию компании «Т8» Андрей Леонов отметил высокую стоимость отечественных плат, которая пока в 4–5 раз выше, чем у импортных. «Т8» заказала первую серию простых печатных плат на российском заводе, а по сложным печатным платам пока прорабатывает с российскими производителями технологическую возможность перехода. Этот процесс может занять от 6 до 12 месяцев. В свою очередь, «Иртея» уже использует для своей продукции 50 % печатных плат нескольких российских производителей.

В компании Yadro сообщили, что на своём заводе «Yadro фаб Дубна» она запустила производство полного цикла, которое полностью обеспечивает потребности компании как в печатных платах, так и в автоматизированном монтаже всех типов компонентов.

Гендиректор АНО ТКО Григорий Ревазян сообщил, что в июле этого года вступили в силу изменения в постановление правительства № 719-ПП, которое определяет степень «отечественности» производимых изделий. По его словам, сейчас необходимо использовать только одну отечественную печатную плату в составе изделия, но с 2028 года компании должны будут использовать отечественную плату, обеспечивающую выполнение основных функций изделия.