Обнаружены «плазменные пушки» вселенского масштаба — 53 квазара с джетами длиною в миллионы световых лет

Международная команда астрономов объявила об открытии 53 ранее неизвестных мощных радиоквазаров с гигантскими релятивистскими струями (джетами), длина которых в отдельных случаях достигает 50 диаметров Млечного Пути (около 5 млн световых лет). Конфигурация струй и их интенсивность — это окно в раннюю Вселенную, что даёт представление о распределении материи в те времена и объясняет эволюцию мироздания.

Пример джетов из вновь обнаруженных квазаров. Источник изображения: GMRT

Пример джетов из вновь обнаруженных квазаров. Источник изображения: GMRT

Объекты были найдены в рамках обзора неба на низких радиочастотах с использованием радиотелескопа Very Large Array (VLA) и других инструментов. Все квазары относятся к эпохе, когда возраст Вселенной составлял менее 4 млрд лет, что делает их важными свидетелями ранней космологической эволюции.

Особенностью этих 53 квазаров, выделенных из группы 369 обнаруженных индийскими учёными новых радиоквазаров, является экстремально большая физическая протяжённость их джетов — в среднем они в десятки раз длиннее ранее известных структур аналогичного класса. Такие струи формируются сверхмассивными чёрными дырами массой в миллиарды солнечных масс. Часть вещества в диске аккреции чёрных дыр под действием сильнейших магнитных полей устремляется к их полюсам и с огромной скоростью выбрасывается в пространство вдоль оси вращения в виде узких пучков релятивистской плазмы. Наблюдения показали, что некоторые джеты имеют видимую ширину до нескольких сотен килопарсек, что ранее считалось редкостью.

Особенность расположенного в Индии радиотелескопа Giant Metrewave Radio Telescope (GMRT) в том, что он работает на относительно низких частотах, что позволяет детектировать радиоизлучение от «стареющей» плазмы. Это даёт цельную картину джетов, тогда как раньше в их изображении были пробелы в средней части. Новая работа дала ясное представление о форме лепестков джетов на всём пространстве их распространения.

Интересно, что чем дальше от нас такие квазары, тем сложнее и более асимметрична форма их лепестков. Очевидно, что в те времена распространение материи в пространстве было более хаотичным, и джеты могли свободно распространяться в одном направлении и «тупить» в другом, затухая в облаках газа и пыли. Тем самым учёные получают картину распространения материи в ранней Вселенной и могут объяснить вспышки или затухание очагов звездообразования. Вселенская «плазменная пушка» с лучом длиной в два расстояния от нас до галактики Андромеда может как вынести всю материю из галактик на своём пути, так и нагнать её туда. Новые данные подтверждают, что подобные процессы играли ключевую роль в эволюции крупномасштабной структуры Вселенной в первые миллиарды лет после Большого взрыва.

Источник:

Теги: квазар, радиотелескоп, чёрная дыра, вселенная
