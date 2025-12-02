Сегодня 02 декабря 2025
Анонсированы первые в мире AR-очки Xreal 1S с автоматическим преобразованием 2D-видео в 3D за $435

Китайский производитель умных очков Xreal представил очки дополненной реальности начального уровня Xreal 1S, которые стали первыми в своей категории, получившими поддержку автоматического преобразования 2D-видео в 3D. Эта функция вскоре появится также и в существующих моделях Xreal One и One Pro с обновлением ПО.

Источник изображений: Gizmochina

Xreal 1S оснащены двумя micro-OLED-дисплеями производства Sony с диагональю 0,68 дюйма, разрешением 1920 × 1200 пикселей каждый и частотой обновления до 120 Гц. Как сообщает производитель, при переключении в режим преобразования 2D в 3D частота обновления экрана снижается до 30 Гц, но очки по-прежнему обеспечивают стабильное изображение с углом обзора 52°, яркостью 700 кд/м² и точностью цветопередачи ΔE < 3.

Эффективную работу носимого устройства обеспечивает чип пространственных вычислений собственной разработки X1 с поддержкой задержки motion-to-photon (M2P) 3 мс, что важно, поскольку 1S поддерживают отслеживание положения головы с тремя степенями свободы (3DoF). Это означает, что виртуальный экран сохраняет своё положение в пространстве, даже если пользователь поворачивает голову.

Умные очки оснащены четырьмя направленными микрофонами, а аудиосистема настраивается специалистами Bose. Коэффициент светопропускания может автоматически переключаться между 0, 35 и 100 % в зависимости от желаемой степени изоляции. 1S поставляются в корпусе синего цвета (Silent Blue).

Xreal 1S уже доступны для предзаказа в Японии по цене 67 980 йен, что составляет около $435.

Xreal также представила внешний аккумулятор Xreal Neo, разработанный специально для пользователей носимых устройств дополнённой реальности. Ёмкость Xreal Neo составляет 10 000 мА·ч. Он оснащён двумя портами USB-C и может использоваться в качестве док-станции для Nintendo Switch, включая модель Switch 2.

Xreal Neo поступит в продажу в конце января 2026 года по цене 14 580 иен ($93).

Теги: xreal, умные очки, дополненная реальность
