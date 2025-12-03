От паникёров до бесстрашных: HONOR выяснила, какие типажи пользователей смартфонов живут в России

Почти каждый хоть раз ронял смартфон на плитку или асфальт и знает это характерное ощущение замершего сердца. Но если одни тут же бросаются проверять экран на трещины, другие лишь отряхивают устройство — и продолжают пользоваться, будто ничего не произошло. Исследование HONOR показывает, что отношение россиян к смартфонам куда разнообразнее, чем кажется, и делит пользователей на пять чётких типажей.

Результаты исследования отражают поведенческие тенденции среди владельцев смартфонов по всей стране, и местами выглядят весьма необычно.

По данным HONOR, большинство россиян — это бережливые прагматики (56,2 %). Они активно используют смартфон, но обращаются с ним аккуратно. «С возрастом прагматичность только растёт: среди респондентов 45–55 лет доля достигает 65,4 %», — отмечают авторы исследования.

Вторую позицию делят тревожные защитники и уверенные экспериментаторы — по 15,8 % каждый. Первые носят смартфон как хрупкую статуэтку: чехол, защитное стекло, максимум осторожности. Вторые, наоборот, без проблем достанут устройство под дождём или возьмут его в поход, а также могут не заморачиваться насчёт чехла.

Самые редкие группы — безразличные экстремалы (6,1 %), считающие, что смартфон обязан выдерживать любые приключения, и визуальные перфекционисты (6 %), для которых малейшая царапина превращается в катастрофу.

Экстремалы действительно оправдывают своё название: почти четверть из них (23,8 %) не используют никакой защиты, предпочитая проверять предел прочности устройства на практике.

Зато перфекционисты и тревожные защитники — рекордсмены по использованию чехлов и защитных стёкол. «58,6 % тревожных защитников и 53,8 % перфекционистов всегда используют защитные аксессуары», — говорится в отчёте.

Но самое удивительное — бытовая «изобретательность» некоторых респондентов. Некоторые россияне используют смартфон не только по назначению, но и в качестве подручного инструмента. И что парадоксально, чаще всего смартфоны не по назначению используют безразличные экстремалы и визуальные перфекционисты. Согласно исследованию:

11,8 % перфекционистов признались, что использовали смартфон как скалку или давилку;

9,2 % экстремалов — как открывалку;

17 % экстремалов утверждают, что после подобных экспериментов устройство осталось невредимым.

Также HONOR рассказала, как россияне подходят к вопросу ремонта своих гаджетов.

Бережливые прагматики — лидеры по «долгоживущим» смартфонам: 30,3 % из них никогда не меняли устройство из-за повреждений. Затем идут тревожные защитники (27,9 %) и перфекционисты (26,9 %). Чаще всего смартфоны ломают экспериментаторы (21,4 %) и экстремалы (18,3 %) — что вполне логично с учётом их стиля использования.

При этом эмоции пользователей на поломки смартфонов резко различаются:

18,9 % тревожных защитников при любой мелочи сразу бегут в сервис;

22,5 % экстремалов продолжают пользоваться даже повреждённым устройством, если оно хоть как-то работает;

11,9 % экстремалов вообще перестают переживать после первой же поломки;

14,4 % экспериментаторов предпочитают «народные методы» — например, сушку феном.

Финансовая статистика тоже показательная. Экстремалы — лидеры по затратам: у 2,3 % годовые расходы на ремонт превышают 50 000 рублей. Перфекционисты тоже тратят немало: почти каждый пятый вкладывает в ремонт по 5 000–10 000 рублей ежегодно. А прагматики снова демонстрируют рациональность: 32 % из них вообще не тратят деньги на ремонт.

Исследование также показывает «цену осторожности» — то, от чего пользователи отказываются ради безопасности смартфона:

17,9 % перфекционистов и 17,3 % защитников не снимают в сложных условиях;

34 % перфекционистов и 30,9 % защитников иногда не отвечают на звонки в плохую погоду;

10,8 % перфекционистов и 7 % защитников избегают брать смартфон в дальние поездки.

Прагматики и экстремалы снова противоположны:

71,3 % прагматиков снимают даже в сложных условиях;

61,4 % всегда берут смартфон с собой;

73,4 % экстремалов делают снимки в любую погоду;

56,4 % не меняют планы из-за риска повредить устройство.

В итоге для многих пользователей прочность смартфона становится определяющим фактором выбора нового гаджета: 24,5 % перфекционистов и 20,4 % защитников считают надёжность главным параметром при покупке.

Наконец, отмечается, что с переходом на смартфон с повышенной прочностью люди стали бы смелее: перфекционисты начали бы снимать под водой, экспериментаторы — активнее фотографировать в непогоду, а также не расставались бы со смартфоном на тренировках.

К счастью, смартфонов с повышенной прочностью становится всё больше. У HONOR такие модели собраны в серии HONOR X, которая, по словам самой компании, «создана, чтобы дать свободу».

Возглавляет линейку HONOR X9d — самый прочный и защищённый в своём классе смартфон, при этом живущий дольше всех конкурентов благодаря встроенному аккумулятору ёмкостью 8300 мА·ч. Он сохранил элегантный дизайн, большой дисплей и весьма производительную начинку.

В свою очередь, более доступный HONOR X7d предлагает прочный и элегантный корпус, а также защиту от пыли и воды. Из интересных особенностей можно отметить 108-мегапиксельную камеру, вполне производительную начинку и крупный экран.

