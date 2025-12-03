Сегодня 03 декабря 2025
Xiaomi выпустила базовый 23,8-дюймовый монитор Monitor A24i 2026 с 1080p и 144 Гц

Компания Xiaomi выпустила обновлённую версию своего базового монитора Monitor A24i. Монитор ориентирован на офисное и домашнее использование. От модели 2024 года Monitor A24i 2026 отличается более точной цветопередачей, более высокой контрастностью и более высокой скоростью работы.

Источник изображения: Xiaomi

Источник изображения: Xiaomi

Monitor A24i 2026 построен на 23,8-дюймовой 8-битной (6 бит + FRC) IPS-матрице с поддержкой разрешения 1920 × 1080 пикселей, скоростью отклика 6 мс (GtG) и контрастностью 1500:1 (у предыдущей модели контрастность — 1000:1). Частота обновления у модели 2026 года выросла до 144 Гц. Предшественник поддерживал частоту обновления 100 Гц. Для дисплея заявлена яркость 300 кд/м² (у предшественника — 250 кд/м²) и 99-процентный охват цветового пространства sRGB с точностью цветопередачи Delta E < 1. Также экран оснащён технологией Low Blue Light, снижающей нагрузку на глаза.

В оснащение монитора входят разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI. Подставка монитора позволяет регулировать только угол наклона дисплея. При желании можно использовать более эргономичный сторонний кронштейн — монитор оснащён креплениями VESA 75×75.

Стоимость Xiaomi Monitor A24i 2026 не сообщается. По информации NotebookCheck, модель 2024 года в настоящий момент можно встретить в продаже за $94,99.

Источник:

Теги: монитор, ips матрица, xiaomi
