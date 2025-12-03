Представлен складной смартфон Nubia Fold с чипом Snapdragon 8 Elite и батареей на 6560 мА·ч всего за $1145

Бренд Nubia представил официально сразу два смартфона с гибким дисплеем. Речь о раскладушке Nubia Flip3 и смартфоне-книжке Nubia Fold, которые вендор анонсировал на японском рынке.

Nubia Fold может похвастаться 8-дюймовым основным дисплеем с поддержкой разрешения 2480 × 2200 пикселей, а также внешним дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2748 × 1172 пикселя. Оба экрана поддерживают частоту обновления 120 Гц.

Основная камера объединила 50-мегапиксельный сенсор с широкоугольным модулем на 50 Мп и датчиком для макросъёмки с разрешением 5 Мп. В дополнение к этому есть две фронтальные камеры на 20 Мп — по одной для основного и внешнего экранов.

За производительность в Nubia Fold отвечает прошлогодний флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite в сочетании с 12 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 256 Гбайт. В качестве источника питания задействован аккумулятор ёмкостью 6560 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 55 Вт. Корпус смартфона защищает внутренние компоненты от пыли и влаги по стандарту IP54.

В разложенном состоянии смартфон имеет габариты 144 × 160 × 5,4 мм и весит 249 г. В сложенном состоянии толщина устройства увеличивается до 11,1 мм. Аппарат работает под управлением Android 15. На японском рынке Nubia Fold будет доступен только в корпусе черного цвета. Что касается цены, то розничная стоимость новинки составляет около $1145.