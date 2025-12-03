Сегодня 03 декабря 2025
В Google Chrome для Android появилась возможность закреплять вкладки

Google Chrome для Android получил поддержку закреплённых вкладок — удобной функции, которая присутствует в настольной версии браузера и позволяет быстро возвращаться к важным страницам.

Источник изображения: blog.google

Смартфон является важным устройством для выхода в веб, и потерять в нём нужную вкладку может быть очень неприятно. В настольной версии Chrome эту проблему помогла решить функция закреплённых вкладок — нужные сайты становятся активными, несколько обособленными от прочих открытых страниц и всегда готовыми к использованию. Теперь эта функция есть и в Android.

В Chrome для Android появилась функция закреплённых вкладок, которая, как указали в Google, позволяет «сохранять важные страницы и держать их в готовности». Закреплённая вкладка отображается в верхней части общего списка и показывается в «залипшем» горизонтальном меню над этим списком при его прокрутке.

«Закрепляйте вкладки, которые не можете позволить себе потерять, в Chrome на вашем Android-смартфоне. Будь то повседневное чтение или поиск информации для отпуска, сохраняйте важные страницы и будьте готовы вернуться к ним, прямо как на компьютере. Закреплённые страницы остаются в браузере на переднем плане, позволяя продолжить работу с того места, где вы остановились», — рассказали в Google.

Теги: google, chrome, android, браузер
