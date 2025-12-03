Сегодня 03 декабря 2025
В США представили «вечную флешку» на базе ДНК — терабайты в капсуле размером с таблетку

Американская биотехнологическая компания Atlas Data Storage представила революционный сервис для хранения данных на синтетической ДНК — Atlas Eon 100, который решает проблему сохранения колоссальных массивов данных. Предложенная разработчиком платформа позволит записывать цифровые архивы с надёжностью, недоступной современным электронным носителям, обещая сохранность информации на многие тысячи лет.

Источник изображения: Atlas Data Storage

Источник изображения: Atlas Data Storage

Исследователи давно пытаются создать системы хранения цифровой информации на ДНК — этом чуде биологической эволюции, благодаря которому на Земле существует сама жизнь. У системы записи данных на ДНК есть один существенный недостаток — медленное время записи и чтения, поскольку все процессы представляют собой растянутые во времени химические реакции. Но главное преимущество ДНК — способность сохраняться тысячелетиями — покрывает все минусы этой технологии.

Компания Atlas Data Storage представила сервис, а не устройство типа флешки или жёсткого диска для самостоятельного использования — до этого пока далеко. Она берётся перевести любые цифровые данные клиента в код для записи на синтетической ДНК, для чего вместо нулей и единиц используются четыре нуклеотида: аденин (A), цитозин (C), гуанин (G) и тимин (T). Затем компания синтезирует ДНК с записанной информацией, обезвоживает её и передаёт заказчику в специальной герметичной капсуле для вечного хранения.

Для чтения информации требуется секвенировать содержимое капсулы. Специальных ридеров для этого пока нет. Компания Atlas Data Storage использует в своей платформе стандартные коммерческие секвенсоры. Декодирование происходит в обычной офисной обстановке без каких-либо специальных условий. После секвенирования данные восстанавливаются в двоичном коде.

Плотность хранения данных в системе Atlas Eon 100 в 1000 раз превышает плотность записи на магнитные ленты, а благодаря встроенным кодам коррекции ошибок надёжность восстановления данных достигает 99,99999999999 %. Точная ёмкость картриджа не раскрывается. По словам разработчика, она — масштаба терабайт. Цена вопроса тоже не афишируется. Сервис предложен корпорациям, государству, музейным фондам и состоятельным гражданам.

Источник:

