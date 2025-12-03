Чувак отправляется в мультивселенную: анонсирован кооперативный шутер Postal: Bullet Paradise

Вслед за Marvel и DC собственной мультивселенной с релизом новой игры обзаведётся франшиза скандальных пародийных шутеров Postal от разработчиков из американской студии Running With Scissors.

Проект называется Postal: Bullet Paradise и представляет собой кооперативный шутер от первого лица. За разработку отвечает не Running With Scissors (выступает издателем), а студия Goonswarm Games.

По сюжету Чувака забрасывает в «дерьмовое будущее» (Shitty Future), где каждый робот, псих, мутант и корпоративный головорез хочет его убить. К счастью, герой не один — на помощь придут альтернативные версии Чувака из мультивселенной.

Скриншоты

По словам разработчиков, Чуваки отличаются друг от друга характеристиками, геймплейными особенностями и проблемами с поведением, а в качестве оружия выступает различный хлам.

«Объединяйся с друзьями (или другими неуравновешенными незнакомцами), чтобы пережить бесконечные волны врагов. Оживляйте друг друга, комбинируйте билды и губите будущее вместе», — призывают авторы.

Обещают фирменный юмор и отсылки к другим играм серии, сотни врагов на экране, странный арсенал и абсурдные модификации оружия, а также текстовый перевод на русский язык. Анонсирующий трейлер прикреплён выше.

Postal: Bullet Paradise стартует на протяжении третьего квартала 2026 года в сервисе Steam (PC, Mac, Linux), а впоследствии доберётся до PS4, PS5 и Nintendo Switch. Стоимость игры составит $20.