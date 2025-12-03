Сегодня 03 декабря 2025
Asus приостановила поставки дорогущей GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition из-за «проблем с качеством»

Компания Asus приостановила поставки эксклюзивной модели видеокарты GeForce RTX 5090 32GB ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition из-за «проблем с качеством» продукта. Об этом в электронном письме сообщил покупателям шведский ретейлер Inet, извинившийся за невозможность отправить карту в запланированный срок.

Источник изображения: Asus

Источник изображения: Asus

GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition является самой дорогой видеокартой компании Asus, если не считать штучные модели Dhahab/Gold Edition. Производитель говорил, что собирается выпустить всего около 1000 подобных видеокарт. Модель была представлена по случаю 30-летия бренда на рынке графических ускорителей.

«Обращаюсь к вам по поводу вашего заказа на видеокарту Asus GeForce RTX 5090 ROG Matrix Platinum 30th Anniversary Edition. К сожалению, компания Asus сообщила нам о выявленных проблемах с качеством данной модели. В связи с этим мы не можем доставить видеокарту в запланированные сроки. Asus в настоящее время работает над версией, не имеющей указанных недостатков, но на данный момент нет информации о предполагаемой дате её поступления. Мы полностью понимаем, насколько неприятна сложившаяся ситуация, но, к сожалению, она полностью находится вне нашего контроля», — сообщил магазин в электронном письме предзаказавшим данную модель видеокарты.

О каких проблемах в качестве идёт речь — неизвестно. На странице продукта на сайте Asus также не упоминается никаких рекомендаций или отзывов по этой модели. Как пишет VideoCardz, многие розничные продавцы уже распродали эту видеокарту, но на данный момент нет информации о количестве отправленных экземпляров или сообщений о каких-либо проблемах с картой на форумах от покупателей.

В сообщении Inet речь идёт лишь об общей «проблеме качества», которая допускает множество вариантов — от косметических дефектов или ошибок в маркировке до более серьёзных проблем с питанием, охлаждением или сборкой. Asus ранее уже приходилось устранять опечатки в маркировке у специальных продуктов ROG, например, опечатку на материнской плате ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition, которая привела к программе замены и продлению гарантии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: asus, geforce rtx 5090, видеокарта
