Cream Guitars представила гитару, цвет которой может меняться под музыку

Электронные чернила добрались и до музыкальных инструментов. Компания Cream Guitars анонсировала выпуск электрогитары Cream DaVinci, передняя панель которой полностью покрыта дисплеем на основе технологии E Ink Prism 3 и в режиме реального времени может изменять цвет и дизайн за счёт перемещения цветных частиц.

Источник изображений: Cream Guitars

Источник изображений: Cream Guitars

Технология E Ink, широко известная по устройствам Kindle Paperwhite, использует упорядочивание цветных частиц для формирования изображения и потребляет электроэнергию только в момент смены изображения. Благодаря отражающей поверхности такие дисплеи визуально напоминают бумагу с текстом и не нуждаются в собственном источнике света. Однако в некоторых устройствах, включая Kindle Paperwhite, для чтения в темноте предусмотрена фронтальная подсветка, которая имитирует естественное освещение, не нарушая при этом принципов работы E Ink.

Модель Prism 3 была разработана специально для применения в бытовой технике, архитектуре и модных аксессуарах с возможностью изменения цвета по одной лишь команде. В случае с Cream DaVinci экран разделён на 64 независимо управляемых сегмента, что позволяет задавать цветовые зоны, однако без поддержки отображения фотографий или текста.

Пользователь может синхронизировать гитару со смартфоном по Bluetooth и настраивать цветовую схему в зависимости от исполняемой композиции. Дисплей поддерживает семь цветов: белый, чёрный, жёлтый, оранжевый, синий, красный и зелёный.

По словам представителей компании, первые 100 экземпляров инструмента будут доступны по предзаказу по специальной цене в $2500 (около 192 500 рублей), а массовые поставки начнутся в июле 2026 года, после чего стоимость гитары составит около $3500 (около 269 500 рублей).

Источник:

Теги: гитара, электронные чернила, e ink
