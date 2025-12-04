Астрономов ждёт спутниковый апокалипсис — они будут вредить даже космическим телескопам

Земная астрономия уже столкнулась со световыми и радиолокационными помехами от спутников, которые начали загрязнять снимки неба. Как выяснили учёные, ряд космических обсерваторий также пострадает от аналогичного загрязнения. Моделирование показало, что к 2040 году спутниками будут испорчены почти все снимки космических телескопов на орбите Земли. И никто не знает, что с этим можно сделать.

Сегодня основная угроза светового загрязнения исходит от группировки интернет-спутников системы Starlink компании SpaceX. На их долю приходится до 70 % новых запусков. Если в 2019 году на орбите было около 2000 спутников, то сегодня их там около 15 000. Исследователи NASA предупреждают, что в случае удовлетворения всех заявок и реализации планов по созданию конкурирующих спутниковых группировок к концу 30-х годов на орбите будет около 560 000 спутников.

На примере трёх новых и перспективных околоземных космических обсерваторий SPHEREx NASA, ARRAKIHS Европейского космического агентства и китайского Xuntian было доказано, что 96 % всех снимков этих телескопов будут испорчены световым загрязнением от спутников. При этом на телескопе «Хаббл» будет испорчено до трети снимков. Телескоп «Уэбб» не пострадает от такого загрязнения, как и все аппараты вдали от Земли, в частности в точке Лагранжа L2.

Яркость спутников связи уже сейчас сравнима с ярчайшими звёздами, а будущие модели площадью до 3000 м² будут сиять ярче Венеры и Юпитера. Отчасти проблему может сгладить сотрудничество операторов группировок с обслуживающим персоналом телескопов. В случае предоставления точных координат спутников, их яркости и цвета учёные могут вносить поправки в изображения космических телескопов, хоть как-то скрывая паразитную засветку.

Авторы исследования подчёркивают, что проблема требует немедленных международных решений: снижения орбит спутников, что может обернуться ускоренным выводом аппаратов из эксплуатации, а также уменьшения отражательной способности спутников. Без таких мер астрономия рискует утратить одну из своих главных ценностей — чистое, неискажённое изображение Вселенной.