Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Астрономов ждёт спутниковый апокалипсис ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Астрономов ждёт спутниковый апокалипсис — они будут вредить даже космическим телескопам

Земная астрономия уже столкнулась со световыми и радиолокационными помехами от спутников, которые начали загрязнять снимки неба. Как выяснили учёные, ряд космических обсерваторий также пострадает от аналогичного загрязнения. Моделирование показало, что к 2040 году спутниками будут испорчены почти все снимки космических телескопов на орбите Земли. И никто не знает, что с этим можно сделать.

Источник изображения: Nature 2025

Моделирование светового загрязнения от спутников для космических телескопов. Источник изображения: Nature 2025

Сегодня основная угроза светового загрязнения исходит от группировки интернет-спутников системы Starlink компании SpaceX. На их долю приходится до 70 % новых запусков. Если в 2019 году на орбите было около 2000 спутников, то сегодня их там около 15 000. Исследователи NASA предупреждают, что в случае удовлетворения всех заявок и реализации планов по созданию конкурирующих спутниковых группировок к концу 30-х годов на орбите будет около 560 000 спутников.

На примере трёх новых и перспективных околоземных космических обсерваторий SPHEREx NASA, ARRAKIHS Европейского космического агентства и китайского Xuntian было доказано, что 96 % всех снимков этих телескопов будут испорчены световым загрязнением от спутников. При этом на телескопе «Хаббл» будет испорчено до трети снимков. Телескоп «Уэбб» не пострадает от такого загрязнения, как и все аппараты вдали от Земли, в частности в точке Лагранжа L2.

Яркость спутников связи уже сейчас сравнима с ярчайшими звёздами, а будущие модели площадью до 3000 м² будут сиять ярче Венеры и Юпитера. Отчасти проблему может сгладить сотрудничество операторов группировок с обслуживающим персоналом телескопов. В случае предоставления точных координат спутников, их яркости и цвета учёные могут вносить поправки в изображения космических телескопов, хоть как-то скрывая паразитную засветку.

Авторы исследования подчёркивают, что проблема требует немедленных международных решений: снижения орбит спутников, что может обернуться ускоренным выводом аппаратов из эксплуатации, а также уменьшения отражательной способности спутников. Без таких мер астрономия рискует утратить одну из своих главных ценностей — чистое, неискажённое изображение Вселенной.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Европейский Очень большой телескоп в Чили увеличил чувствительность в десять раз — удивительные находки не заставят себя ждать
Doom впервые запустили в космосе, но под рукой не оказалось телескопа для наблюдения за игровым процессом
Астрономы впервые построили трёхмерную карту экзопланеты, которая не видна в телескопы
В образцах с астероида Бенну нашли «космическую жвачку» — и рекордное количество звёздной пыли
Вдохновлённое «Дюной» производство: шотландцы собрались печатать доступные солнечные панели прямо в космосе
Китайский конкурент SpaceX впервые запустил ракету в космос — вернуть многоразовую ступень целой не вышло
Теги: космический телескоп, спутниковый интернет, астрономия
космический телескоп, спутниковый интернет, астрономия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.