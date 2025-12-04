Samsung анонсировала презентацию «Первый взгляд» в преддверии CES 2026 в январе

Компания Samsung объявила о намерении провести мероприятие в преддверии ежегодной выставки CES 2026. Презентация, получившая название The First Look («Первый взгляд»), пройдёт 4 января 2026 года, за два дня до начала выставки CES, в зале Latour отеля Wynn в Лас-Вегасе, США.

В ходе мероприятия южнокорейский вендор представит своё видение дальнейшего развития подразделения Device eXperience, отвечающего за выпуск широкого спектра потребительских устройств, в том числе смартфонов и планшетов, а также сообщит о будущих планах в сегменте искусственного интеллекта. Генеральный директор Samsung и глава подразделения Device eXperience Тэ Мун Ро (TM Roh) выступит с речью, после чего слово возьмут другие топ-менеджеры компании. Наблюдать за мероприятием в режиме онлайн можно будет на сайте Samsung Newsroom, а также на YouTube-канале компании.

Ожидается, что в рамках предстоящего мероприятия The First Look будет объявлено о сроках запуска глобальной версии трехстворчатого складного смартфона Galaxy Z TriFold и его розничной стоимости. Также не исключается анонс новых моделей телевизоров, продуктов для умного дома и другой бытовой техники.