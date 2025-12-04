Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мероприятия и события IT-индустрии, выст... Samsung анонсировала презентацию «Первый...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Samsung анонсировала презентацию «Первый взгляд» в преддверии CES 2026 в январе

Компания Samsung объявила о намерении провести мероприятие в преддверии ежегодной выставки CES 2026. Презентация, получившая название The First Look («Первый взгляд»), пройдёт 4 января 2026 года, за два дня до начала выставки CES, в зале Latour отеля Wynn в Лас-Вегасе, США.

Источник изображения: GSM Arena

Источник изображения: GSM Arena

В ходе мероприятия южнокорейский вендор представит своё видение дальнейшего развития подразделения Device eXperience, отвечающего за выпуск широкого спектра потребительских устройств, в том числе смартфонов и планшетов, а также сообщит о будущих планах в сегменте искусственного интеллекта. Генеральный директор Samsung и глава подразделения Device eXperience Тэ Мун Ро (TM Roh) выступит с речью, после чего слово возьмут другие топ-менеджеры компании. Наблюдать за мероприятием в режиме онлайн можно будет на сайте Samsung Newsroom, а также на YouTube-канале компании.

Ожидается, что в рамках предстоящего мероприятия The First Look будет объявлено о сроках запуска глобальной версии трехстворчатого складного смартфона Galaxy Z TriFold и его розничной стоимости. Также не исключается анонс новых моделей телевизоров, продуктов для умного дома и другой бытовой техники.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung и SK hynix угодили в цугцванг: расширять производство памяти страшно, но не расширять — нельзя
Samsung Electronics создала спецподразделение по поглощению других компаний
Samsung наконец представила трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold — 10" дисплей, толщина от 3,9 мм и цена $2450
Российские итоги HUAWEI XMAGE 2025 и выставка «Фото[графическое] путешествие»
Intel подтвердила, что представит процессоры Core Ultra 300 на выставке CES 2026 в январе
Праздник для сборщиков ПК: AeroCool объявляет о масштабной распродаже компонентов и аксессуаров
Теги: samsung, ces 2026, мероприятие
samsung, ces 2026, мероприятие
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.