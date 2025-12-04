Представлен смартфон OnePlus Ace 6T с огромной батареей на 8300 мА·ч и Snapdragon 8 Gen 5 за $365

Компания OnePlus представила смартфон Ace 6T в Китае. Новинка представляет собой одно из первых устройств на базе недавно анонсированного процессора Snapdragon 8 Gen 5. В Китае смартфон уже доступен для предзаказа. На международном рынке Ace 6T ожидается под названием OnePlus 15R.

OnePlus Ace 6T оснащён 6,83-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1.5K, частотой обновления до 165 Гц и пиковой яркостью 1800 кд/м². Дисплей поддерживает ШИМ-затемнение, технологию Dolby Vision и способен отображать HDR10+. За защиту экрана отвечает покрытие Oppo Crystal Shield Glass.

В основе устройства используется Snapdragon 8 Gen 5 (два ядра с частотой 3,8 ГГц, шесть — с частотой 3,32 ГГц), работающий в тандеме с фирменным сетевым сопроцессором G2, а также сопроцессором обработки изображений. Смартфон предлагает 12 или 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X и до 1 Тбайт постоянной памяти UFS 4.1.

Для охлаждения компонентов внутри смартфона используется система с испарительной камерой, обеспечивающая более эффективное рассеивание тепла по сравнению с системой охлаждения предшественника. OnePlus заявляет, что Ace 6T способен обеспечивать 165 кадров в секунду в некоторых играх и 144 кадра в секунду в Honor of Kings.

Основной набор камер OnePlus Ace 6T состоит из 50-Мп сенсора Sony IMX906 с оптической стабилизацией и 8-Мп сверхширокоугольной камеры. Спереди у новинки располагается 16-Мп камера.

OnePlus Ace 6T предлагает очень ёмкую батарею на 8300 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Также смартфон имеет защиту от пыли и воды по стандартам IP66/68/69/69K, оснащён стереодинамиками, инфракрасным сенсором, поддержкой Bluetooth 6.0 и Wi-Fi 7, а также разъёмом USB-C 2.0. Работает новинка под управлением ColorOS 16 на базе Android 16.

Смартфон доступен в цветах Phantom Green (зелёный), Electric Purple (фиолетовый) и Flash Black (чёрный). Также в продаже появится специальная версия для любителей Genshin Impact — Kamisato Ayaka Limited Edition в цвете Snowy Blue (сине-белый), поставляющаяся в специальной коробке с несколькими дополнительными аксессуарами.

Стоимость OnePlus Ace 6T начинается с 2599 юаней ($365) за версию с 12 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт постоянной памяти. Варианты в конфигурациях 16/256 Гбайт и 12/512 Гбайт оцениваются в 2899 юаней ($410) и 3099 юаней ($440). Версия на 16/512 Гбайт получила ценник 3399 юаней ($480), а максимальная конфигурация с 16 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт постоянной памяти оценивается в 3899 юаней ($550). Специальная версия Genshin Impact Kamisato Ayaka Limited Edition с 16/512 Гбайт памяти предлагается за 3699 юаней ($525).