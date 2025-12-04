Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда ИИ научили находить скрытые геотермальны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ИИ научили находить скрытые геотермальные источники под землёй — так и до золота с алмазами недалеко

Благодаря искусственному интеллекту геологическая разведка выходит на новый уровень. Если раньше для обнаружения разного рода залежей и месторождений требовались колоссальные изыскания учёных — от кабинетной работы до многомесячных экспедиций, — то сегодня с этой задачей может справиться ИИ. Для него «найти иголку в стоге сена» — это вопрос ресурсов, которые становятся всё более доступными. Стартап Zanskar из США только что это доказал.

Источник изображения: Zanskar

Источник изображения: Zanskar

По данным источников, молодая компания Zanskar объявила о первом за десятилетия коммерчески значимом открытии «слепой» геотермальной системы в Неваде. В отличие от традиционных геотермальных полей, где горячие источники выходят на поверхность, «слепые» системы полностью скрыты под землёй и ничем не выдают своё присутствие. Специалисты Zanskar использовали машинное обучение для анализа огромных массивов геологических данных и построения моделей предсказания местоположения горячих резервуаров. И самое важное — тестовое бурение подтвердило наличие высокотемпературного геотермального источника, который, в частности, может быть пригоден для производства электроэнергии.

Это открытие может стать поворотным моментом для геотермальной энергетики США, доля генерации которой сегодня составляет менее 1 %. По оценкам экспертов, только в западных штатах «слепые» и ещё не обнаруженные подземные геотермальные поля могут обеспечить десятки или даже сотни гигаватт чистой базовой мощности. Успех Zanskar доказывает, что с помощью ИИ такие ресурсы можно находить быстро и с меньшими рисками, что способно возродить отрасль и значительно увеличить долю возобновляемой энергии в энергобалансе страны.

Использование геотермальных источников из «слепых» зон будет намного безопаснее и дешевле, чем набирающая сегодня в США популярность методика усиленной геотермальной энергетики. Эту концепцию, в частности, продвигает компания Fervo Energy. Она уже создала один или два проекта для питания серверов Google. С помощью нефтяников Fervo создаёт глубоко в земле горизонтальные стволы, куда принудительно нагнетает воду; там она нагревается, и её пар направляется на турбину. Это дорого и возможно далеко не везде (хотя непосредственно природные геотермальные источники для этого не нужны). Побочный эффект у технологии Fervo — вероятность вызвать землетрясение.

До подключения к анализу геологических данных ИИ эту работу проделывали учёные. Так, вдохновителем и учителем основателей компании Zanskar был геолог Джеймс Фолдс (James Faulds) из Университета Невады. Частично на деньги Министерства энергетики США он организовывал экспедиции в начале 2000-х годов по поиску слепых геотермальных зон в Неваде. Компания Zanskar использовала его наработки для создания модели, по которой ИИ мог бы выполнять ту же работу, только намного быстрее и глубже.

Тестовое бурение предложенного ИИ места в штате подтвердило верность выбранного подхода — там действительно обнаружилась «слепая» геотермальная зона, хотя для точного анализа её пригодности для строительства электростанции придётся провести ряд изысканий. Нетрудно представить, что аналогичный подход можно реализовать для поиска других ценных ископаемых — потенциально любых.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Все ИИ-гиганты провалили проверку на безопасность — никто не в состоянии контролировать суперинтеллект
Щиты ИИ рухнули от слов поэта — запросы в стихах позволили выпытать секреты атомной бомбы и кое-что похуже
Слежка без камер: Apple создала ИИ, который вычисляет действия пользователя по звуку и движениям
ИИ поместили в виртуальную клетку и убрали тормоза — и он придумал невероятную батарею из лунной пыли
Китайская Cambricon утроит выпуск ИИ-ускорителей — чтобы добить Nvidia в Китае
Хуанг бьёт тревогу: Китай может стать мировым лидером в ИИ — и США сами ему помогают
Теги: искусственный интеллект, полезные ископаемые, геотермальная энергетика
искусственный интеллект, полезные ископаемые, геотермальная энергетика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.