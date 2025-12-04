ИИ научили находить скрытые геотермальные источники под землёй — так и до золота с алмазами недалеко

Благодаря искусственному интеллекту геологическая разведка выходит на новый уровень. Если раньше для обнаружения разного рода залежей и месторождений требовались колоссальные изыскания учёных — от кабинетной работы до многомесячных экспедиций, — то сегодня с этой задачей может справиться ИИ. Для него «найти иголку в стоге сена» — это вопрос ресурсов, которые становятся всё более доступными. Стартап Zanskar из США только что это доказал.

По данным источников, молодая компания Zanskar объявила о первом за десятилетия коммерчески значимом открытии «слепой» геотермальной системы в Неваде. В отличие от традиционных геотермальных полей, где горячие источники выходят на поверхность, «слепые» системы полностью скрыты под землёй и ничем не выдают своё присутствие. Специалисты Zanskar использовали машинное обучение для анализа огромных массивов геологических данных и построения моделей предсказания местоположения горячих резервуаров. И самое важное — тестовое бурение подтвердило наличие высокотемпературного геотермального источника, который, в частности, может быть пригоден для производства электроэнергии.

Это открытие может стать поворотным моментом для геотермальной энергетики США, доля генерации которой сегодня составляет менее 1 %. По оценкам экспертов, только в западных штатах «слепые» и ещё не обнаруженные подземные геотермальные поля могут обеспечить десятки или даже сотни гигаватт чистой базовой мощности. Успех Zanskar доказывает, что с помощью ИИ такие ресурсы можно находить быстро и с меньшими рисками, что способно возродить отрасль и значительно увеличить долю возобновляемой энергии в энергобалансе страны.

Использование геотермальных источников из «слепых» зон будет намного безопаснее и дешевле, чем набирающая сегодня в США популярность методика усиленной геотермальной энергетики. Эту концепцию, в частности, продвигает компания Fervo Energy. Она уже создала один или два проекта для питания серверов Google. С помощью нефтяников Fervo создаёт глубоко в земле горизонтальные стволы, куда принудительно нагнетает воду; там она нагревается, и её пар направляется на турбину. Это дорого и возможно далеко не везде (хотя непосредственно природные геотермальные источники для этого не нужны). Побочный эффект у технологии Fervo — вероятность вызвать землетрясение.

До подключения к анализу геологических данных ИИ эту работу проделывали учёные. Так, вдохновителем и учителем основателей компании Zanskar был геолог Джеймс Фолдс (James Faulds) из Университета Невады. Частично на деньги Министерства энергетики США он организовывал экспедиции в начале 2000-х годов по поиску слепых геотермальных зон в Неваде. Компания Zanskar использовала его наработки для создания модели, по которой ИИ мог бы выполнять ту же работу, только намного быстрее и глубже.

Тестовое бурение предложенного ИИ места в штате подтвердило верность выбранного подхода — там действительно обнаружилась «слепая» геотермальная зона, хотя для точного анализа её пригодности для строительства электростанции придётся провести ряд изысканий. Нетрудно представить, что аналогичный подход можно реализовать для поиска других ценных ископаемых — потенциально любых.