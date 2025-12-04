Сегодня 04 декабря 2025
Биткоин упал на 36 % от недавнего исторического максимума — но так и должно было случиться

Цена биткоина недавно упала примерно на 36 % по сравнению с октябрьским историческим максимумом в $126 251, но аналитики уверяют, что это регулярное циклическое явление в истории криптовалюты. В циклах биткоина 2021 и 2017 годов наблюдалось несколько случаев падения цены на такую ​​или более крупную величину. За подобными падениями биткоина следовали ралли к новым рекордным максимумам.

Источник изображения: unsplash.com

Источник изображения: unsplash.com

Движение цены биткоина часто называют «циклами». Как правило, цикл биткоина представляет собой четырёхлетнюю модель движения цены, вращающуюся вокруг ключевого события, известного как халвинг — изменение вознаграждения за майнинг, прописанное в коде биткоина. Хотя есть признаки того, что типичные сроки и закономерности циклов могут меняться, диапазон движения цены, по-видимому, остаётся стабильным.

Биткоин в конце прошлого месяца упал до минимума в $80 760, после чего резко вырос, но затем опять подешевел. Минимальная в этом цикле цена биткоина оказалась на 36 % ниже его исторического максимума в $126 251, достигнутого ранее в октябре. По словам финансовых аналитиков, динамика предыдущих циклов показывает не только то, что текущие колебания цены являются частью нормального функционирования биткоина, но и то, что они часто могут предшествовать ралли. Эти колебания цены могут показаться значительными, но они являются нормой в контексте истории биткоина.

Источник изображения: Binance

Источник изображения: Binance

По данным CoinDesk Data, в текущем цикле биткоин уже пережил откат на 32,7 % с марта по август 2024 года и падение на 31,7 % с января по апрель 2025 года. «Если посмотреть на предыдущие циклы, волатильность такого масштаба, по-видимому, соответствует долгосрочным тенденциям», — считает старший аналитик CoinDesk Data Джейкоб Джозеф (Jacob Joseph).

На момент написания новости цена биткоина составляет $93 026, за последние 24 часа он вырос на 6,46 %. Текущая рыночная капитализация этой криптовалюты составляет $1856,54 млрд. Объём торгов за последние сутки — $86,05 млрд.

