Спустя почти 20 лет серия Total War возвращается в Средневековье — анонсирована Total War: Medieval 3

Британская студия Creative Assembly (принадлежит Sega) на приуроченной к 25-летию стратегической серии Total War трансляции анонсировала долгожданное возвращение в один из самых популярных среди фанатов исторических периодов — Средневековье.

Речь идёт о Total War: Medieval 3 — первой с 2006 года игре в этой средневековой подсерии Total War. Анонс сопровождался трейлером с живыми актёрами. Проект на ранней стадии препродакшена — показывать команде нечего.

По словам главы разработки Павла Войса (Pawel Wojs), за годы с выхода Medieval 2 студия несколько раз бралась за триквел, но каждый раз терпела неудачу. Теперь, с обновлённым движком Warcore и «правильными людьми», всё будет иначе.

Разработчики нацелились создать ультимативную средневековую песочницу, где пользователи смогут менять ход истории и почувствовать себя «архитектором феодальных королевств».

Обещают отзывчивый мир, историческую аутентичность и релиз «через несколько лет». В ближайшие недели и месяцы Creative Assembly планирует рассказать об игре больше. Дебютный показ геймплея ожидается в отдалённом будущем.

Также на трансляции анонсировали дополнение Lords of the End Times к Total War: Warhammer III (см. трейлер по ссылке). Аддон выйдет летом 2026 года и будет включать четыре легендарных владыки для кампании «Империи бессмертных».

Наконец, Creative Assembly сообщила, что на церемонии The Game Awards 2025 (стартует 12 декабря в 3:30 по Москве) анонсирует следующую большую Total War. Игра ознаменует «начало новой, захватывающей эры» — «Звёздных войн»?