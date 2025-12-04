Сегодня 04 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Продажи складных смартфонов взлетели в т...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Продажи складных смартфонов взлетели в третьем квартале — и готовы к прорыву в 2026 году

Мировые поставки складных смартфонов продемонстрировали рекордный рост в третьем квартале 2025 года, что создаёт предпосылки для более масштабной экспансии в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint Research.

В период с июля по сентябрь 2025 года глобальные поставки устройств этой категории выросли на 14 % в годовом исчислении, достигнув максимального квартального значения за всю историю наблюдений. Доля складных смартфонов в общем объёме мировых поставок смартфонов составила 2,5 %. Лидером продаж стали устройства в форм-факторе «книжка», в первую очередь благодаря запуску Samsung Galaxy Z Fold7 и стабильной популярности флагманской серии складных Huawei Mate. Параллельно выросли поставки смартфонов в форм-факторе раскладушки, что было обусловлено высоким спросом на обновлённую серию Motorola Razr 60.

Источник изображения: counterpointresearch.com

Источник изображения: counterpointresearch.com

Успех Samsung был во многом обусловлен запуском Galaxy Z Fold7, который получил более тонкий и лёгкий корпус, повышенную долговечность шарнира и менее заметный изгиб экрана. Huawei сохранила стабильные позиции, в то время как Honor и Vivo продолжили развивать свои линейки. Motorola выделилась как один из самых быстрорастущих игроков на глобальном уровне благодаря конкурентоспособным ценам, сильным партнёрским каналам и положительным отзывам об удобстве использования продуктов.

По прогнозам аналитиков, по итогам 2025 года рост рынка составит в среднем 15 % в годовом выражении, а 2026 год станет этапом более выраженного расширения, возможно прорыва. Ожидается, что Apple войдёт в сегмент складных смартфонов во второй половине 2026 года, что усилит премиальные циклы обновления среди владельцев iPhone.

В ответ производители ускоряют разработку новых форм-факторов. В частности, Samsung уже запустила свой первый смартфон с тремя створками Galaxy Z TriFold, хотя и в небольших объёмах. Как отметила Лиз Ли (Liz Lee), заместитель директора Counterpoint Research, устройство предназначено не для коммерческого успеха, а для тестирования прочности, конструкции петли и программной оптимизации в реальных условиях как «часть стратегии для укрепления технологического лидерства перед приходом Apple и, соответственно, перед более широкой коммерциализацией».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Samsung наконец представила трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold — 10" дисплей, толщина от 3,9 мм и цена $2450
Huawei представила сверхтонкий складной смартфон Mate X7 с большим 8" дисплеем и флагманской камерой за $1830
Huawei похвалилась продажами 10 млн складных смартфонов и закрепила лидерство на рынке
iPhone 17 Pro получил неполноценный «Ночной режим» — и никто не знает, почему
Представлен смартфон OnePlus Ace 6T с огромной батареей на 8300 мА·ч и Snapdragon 8 Gen 5 за $365
Nothing готовится к IPO через три года и рассчитывает до этого собрать $5 млн со своих фанатов
Теги: складные смартфоны
складные смартфоны
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.