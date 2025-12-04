Продажи складных смартфонов взлетели в третьем квартале — и готовы к прорыву в 2026 году

Мировые поставки складных смартфонов продемонстрировали рекордный рост в третьем квартале 2025 года, что создаёт предпосылки для более масштабной экспансии в 2026 году. Об этом свидетельствуют данные отчёта Counterpoint Research.

В период с июля по сентябрь 2025 года глобальные поставки устройств этой категории выросли на 14 % в годовом исчислении, достигнув максимального квартального значения за всю историю наблюдений. Доля складных смартфонов в общем объёме мировых поставок смартфонов составила 2,5 %. Лидером продаж стали устройства в форм-факторе «книжка», в первую очередь благодаря запуску Samsung Galaxy Z Fold7 и стабильной популярности флагманской серии складных Huawei Mate. Параллельно выросли поставки смартфонов в форм-факторе раскладушки, что было обусловлено высоким спросом на обновлённую серию Motorola Razr 60.

Успех Samsung был во многом обусловлен запуском Galaxy Z Fold7, который получил более тонкий и лёгкий корпус, повышенную долговечность шарнира и менее заметный изгиб экрана. Huawei сохранила стабильные позиции, в то время как Honor и Vivo продолжили развивать свои линейки. Motorola выделилась как один из самых быстрорастущих игроков на глобальном уровне благодаря конкурентоспособным ценам, сильным партнёрским каналам и положительным отзывам об удобстве использования продуктов.

По прогнозам аналитиков, по итогам 2025 года рост рынка составит в среднем 15 % в годовом выражении, а 2026 год станет этапом более выраженного расширения, возможно прорыва. Ожидается, что Apple войдёт в сегмент складных смартфонов во второй половине 2026 года, что усилит премиальные циклы обновления среди владельцев iPhone.

В ответ производители ускоряют разработку новых форм-факторов. В частности, Samsung уже запустила свой первый смартфон с тремя створками Galaxy Z TriFold, хотя и в небольших объёмах. Как отметила Лиз Ли (Liz Lee), заместитель директора Counterpoint Research, устройство предназначено не для коммерческого успеха, а для тестирования прочности, конструкции петли и программной оптимизации в реальных условиях как «часть стратегии для укрепления технологического лидерства перед приходом Apple и, соответственно, перед более широкой коммерциализацией».