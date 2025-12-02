Сегодня 02 декабря 2025
Samsung наконец представила трёхстворчатый смартфон Galaxy Z TriFold — 10" дисплей, толщина от 3,9 мм и цена $2450

Последний месяц года ещё сохраняет возможность желающим преподнести близким остромодные подарки приобрести горячие новинки в мобильном сегменте. Для жителей Южной Кореи с 12 декабря откроется возможность купить складной смартфон Galaxy Z TriFold, который компания Samsung наделила тремя секциями.

Источник изображений: Samsung Electronics

Источник изображений: Samsung Electronics

Позже новинка поступит на рынки Китая, Тайваня, Сингапура, ОАЭ и США. На домашнем рынке в Южной Корее устройство оценено примерно в $2450. Напомним, конкурирующий Huawei Mate XT, также обладающий трёхсекционным корпусом, стоит около $2800. По мнению представителей Samsung, новинка решает давнюю проблему пользователей мобильных устройств, позволяя совмещать производительность, портативность и удобство работы. В разложенном состоянии Galaxy Z TriFold предлагает 10-дюймовый дисплей типа OLED с разрешением 2160 × 1586 точек, частотой обновления 120 Гц и предельной яркостью 1600 кд/м2.

Средняя секция корпуса имеет с оборотной стороны отдельный дисплей с диагональю 6,5 дюймов, разрешением 2520 × 1080 точек и частотой обновления 120 Гц, но его предельная яркость достигает более внушительных 2600 кд/м2. Именно эта секция оснащена собственной селфи-камерой на 10 мегапикселей. Такая же установлена и в крайней правой части внутреннего дисплея, поэтому пользоваться ими можно при любом сценарии использования устройства. Тыльные камеры перекочевали с Galaxy Z Fold 7 без особых изменений. Основная на 200 мегапикселей соседствует с широкоугольной (12 мегапикселей) и телефотомодулем с разрешением 10 мегапикселей. Диафрагменные числа трёх камер равны f/1.7, f/2.2 и f/2.4 соответственно, у двух фронтальных камер оно равно f/2.2.

Габаритные размеры Galaxy Z TriFold представляют особый интерес. Толщина трёх секций варьируется от 3,9 мм для правой до 4,2 мм для средней, а крайняя левая ограничивается 4,0 мм. Однако, в сложенном состоянии они дают 12,9 мм, поскольку около 0,8 мм добавляют механизмы шарниров. В сложенном состоянии смартфон имеет размеры 159,2 × 75 × 12,9 мм, в разложенном минимальные размеры с учётом варьирующейся толщины составляют 159,2 × 214,1 × 3,9 мм. Масса устройства достигает 309 г, что на целых 94 г больше, чем у Galaxy Z Fold 7. При этом смартфон Galaxy Z TriFold обеспечивает защиту от влаги и пыли по стандарту IP48.

Источник изображений: Samsung Electronics

Интерфейс смартфона оптимизирован таким образом, что рабочий стол можно превратить в некоторое подобие соответствующего пространства Windows или планшета. Одновременно поддерживается работа с четырьмя вкладками по пять приложений в каждой. Помимо сенсорного интерфейса предусмотрена возможность подключения беспроводных мыши и клавиатуры.

В основе Galaxy Z TriFold сохранён процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite, который сочетается с 16 Гбайт оперативной памяти, а размер твердотельной можно варьировать от 512 Гбайт до 1 Тбайт. По секциям корпуса распределена аккумуляторная батарея общей ёмкостью всего 5600 мА‧ч, поддерживается беспроводная зарядка. Ожидается, что новый складной флагман Samsung станет экспонатом стенда компании на выставке CES 2026, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 6 по 9 января.

Теги: samsung, samsung galaxy, galaxy z trifold, смартфоны, складные смартфоны
