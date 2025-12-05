Сегодня 05 декабря 2025
Названы планшеты, которые россияне покупали осенью чаще всего — на первом месте без сюрпризов

Компания «М.Видео» подвела итоги продаж планшетных компьютеров на российском рынке в период с сентября по ноябрь 2025 года. Наибольшей популярностью среди покупателей минувшей осенью пользовались устройства Apple, Samsung, Xiaomi и Redmi, а также Huawei.

Источник изображения: «М.Видео»

Источник изображения: «М.Видео»

В денежном выражении за рассматриваемый период времени лидерами продаж в сети ретейлера стал планшет Apple iPad 11-го поколения (2025) с накопителем на 128 Гбайт — самый доступный планшет в линейке Apple. Следом за ним разместился бюджетный Samsung Galaxy Tab A9 Plus с 8 Гбайт оперативной и 128 Гбайт встроенной памяти, ставший одной из самых популярных моделей среди планшетов с 11-дюймовым дисплеем.

Россияне также часто выбирали:

  • Xiaomi Pad 7 11.2 (2024) с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ,
  • Redmi Pad Pro 12.1 (2024) с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ,
  • Redmi Pad SE 11 с 8 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ.

Отмечается также хороший спрос на планшет Huawei MatePad SE 11 (2024) с 8 Гбайт ОЗУ и 128 Гбайт ПЗУ, ставший одним из наиболее востребованных устройств для учёбы и повседневных задач.

В количественном выражении структура спроса во многом повторяет порядок расположения лидеров по выручке. Самым продаваемыми планшетами стали Samsung Galaxy Tab A9 Plus, Apple iPad 11-го поколения (2025), Redmi Pad 2 11, Redmi Pad SE 11, Xiaomi Pad 7 11.2 (2024) и Huawei MatePad SE 11 (2024).

Отмечается рост интереса к планшетам с диагональю от 10 до 12 дюймов и объёмом оперативной памяти от 6 до 8 Гбайт. Это указывает на то, что планшеты всё чаще рассматриваются в качестве универсальных устройств для учёбы, работы и потребления мультимедийного контента, как заменитель ноутбука.

«Осенний сезон подтвердил, что планшеты остаются одной из самых востребованных категорий благодаря универсальности и удобству. Покупатели выбирают устройства с большой диагональю, расширенной памятью и высокой производительностью — такие модели комфортно использовать и для учёбы, и для мобильной работы, и для развлечений. Мы видим уверенный спрос как на модели Apple и Samsung, так и на линейки Xiaomi, Redmi и Huawei — они предлагают отличный баланс возможностей и стоимости», — считает руководитель департамента «Компьютеры и планшеты» в «М.Видео» Сергей Зарайский.

планшет, продажи планшетов, россия
