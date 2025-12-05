Хакеры украли исходный код ПО для камер смартфонов Asus, но на продукты компании это не повлияло

Не так давно Asus стала объектом атаки хакерской группировки Everest, которая заявила, что ей удалось похитить исходный код программного обеспечения для камер смартфонов бренда. Однако в официальном заявлении компании сказано, что взлому подвергся один из поставщиков вендора, а не сама Asus, поэтому действия злоумышленников не нанесли серьёзного вреда.

«Взлому подвергся один из поставщиков Asus. Это затронуло часть исходного кода для камер смартфонов Asus. Данный инцидент не повлиял на продукты Asus, внутренние системы компании или конфиденциальность пользователей. Asus продолжит укреплять безопасность цепочки поставок в соответствии со стандартами кибербезопасности», — говорится в заявлении компании.

Вероятно, безопасности цепочки поставок не является первым пунктом, когда встаёт вопрос о кибербезопасности. Однако в случае взаимозависимых рынков обеспечение безопасности цепочки поставок крайне важно. Это подтверждает и то, что проект Open Web Application Security Project недавно добавил «сбои в цепочке поставок программного обеспечения» в список десяти главных рисков безопасности для веб-приложения. Это также служит напоминанием о том, что практически все потребительские устройства собираются из множества компонентов, выпускаемых разными компаниями.

Отметим, что данный инцидент произошёл вскоре после того, как Asus выпустила новую версию прошивки для своих маршрутизаторов с поддержкой AiCloud, в которой содержались исправления для девяти уязвимостей, включая одну критическую. Конечно, уязвимости регулярно выявляются не только в продуктах Asus, но важно то, что чаще всего разработчики стремятся их оперативно исправлять, чтобы сделать свои устройства более безопасными для конечных пользователей.