Сегодня 05 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Шифрование и защита данных Хакеры украли исходный код ПО для камер ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Хакеры украли исходный код ПО для камер смартфонов Asus, но на продукты компании это не повлияло

Не так давно Asus стала объектом атаки хакерской группировки Everest, которая заявила, что ей удалось похитить исходный код программного обеспечения для камер смартфонов бренда. Однако в официальном заявлении компании сказано, что взлому подвергся один из поставщиков вендора, а не сама Asus, поэтому действия злоумышленников не нанесли серьёзного вреда.

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

Источник изображения: Boitumelo / unsplash.com

«Взлому подвергся один из поставщиков Asus. Это затронуло часть исходного кода для камер смартфонов Asus. Данный инцидент не повлиял на продукты Asus, внутренние системы компании или конфиденциальность пользователей. Asus продолжит укреплять безопасность цепочки поставок в соответствии со стандартами кибербезопасности», — говорится в заявлении компании.

Вероятно, безопасности цепочки поставок не является первым пунктом, когда встаёт вопрос о кибербезопасности. Однако в случае взаимозависимых рынков обеспечение безопасности цепочки поставок крайне важно. Это подтверждает и то, что проект Open Web Application Security Project недавно добавил «сбои в цепочке поставок программного обеспечения» в список десяти главных рисков безопасности для веб-приложения. Это также служит напоминанием о том, что практически все потребительские устройства собираются из множества компонентов, выпускаемых разными компаниями.

Отметим, что данный инцидент произошёл вскоре после того, как Asus выпустила новую версию прошивки для своих маршрутизаторов с поддержкой AiCloud, в которой содержались исправления для девяти уязвимостей, включая одну критическую. Конечно, уязвимости регулярно выявляются не только в продуктах Asus, но важно то, что чаще всего разработчики стремятся их оперативно исправлять, чтобы сделать свои устройства более безопасными для конечных пользователей.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Новейшую ИИ-модель Google Gemini 3 Pro взломали всего за пять минут
Хакеры взломали приложение Gainsight и могли похитить данные более двухсот компаний
Хакеры взломали десятки тысяч роутеров Asus — атака затронула в том числе и Россию
Власти Индии передумали принуждать производителей смартфонов предустанавливать неудаляемое госприложение
Индия пошла на уступки: обязательное госприложение всё же разрешат удалять со смартфонов
Google научила Circle to Search выявлять сообщения от мошенников
Теги: asus, хакерская атака, утечка данных
asus, хакерская атака, утечка данных
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.