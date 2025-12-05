Сегодня 05 декабря 2025
Новая студия создателя Just Cause анонсировала Samson: A Tyndalston Story — приземлённый экшен в духе Driver и Sleeping Dogs

Шведская студия Liquid Swords, основанная соучредителем Avalanche Studios и автором франшизы Just Cause Кристофером Сундбергом (Christofer Sundberg), анонсировала дебютную игру — Samson: A Tyndalston Story.

Источник изображений: Liquid Swords

Samson: A Tyndalston Story представляет собой приключенческий экшен с элементами нуар, построенный вокруг долга, последствий и выживания в одном из самых безжалостных городов, которые только можно представить.

По сюжету главный герой — Самсон Маккрей (Samson McCray) — возвращается в родной Тиндалстон (Tyndalston), чтобы расплатиться по счетам прошлого и спасти свою семью. Насыщенный анонсирующий трейлер прилагается.

Время работает против Самсона. Долг растёт день ото дня (ещё и с процентами), а подработки тратят очки действия (ограниченный запас). Каждое решение — компромисс. Второго шанса не будет.

По словам авторов, жестокость, отчаяние и находчивость — последние оставшиеся инструменты Самсона. Бои в Samson: A Tyndalston Story приземлённые, контактные и опасные. Насилие — средство, а не зрелище.

Судя по комментариям под анонсирующим трейлером Samson: A Tyndalston Story, зрители остались в восторге от приземлённого экшена с элементами Driver, Sleeping Dogs, True Crime и духом игр 2000-х годов.

Релиз Samson: A Tyndalston Story ожидается в начале 2026 года эксклюзивно на ПК (Steam, Epic Games Store). Стоимость игры составит $25. Поддержка языков, помимо английского, пока не заявлена.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: samson: a tyndalston story, liquid swords, приключенческий экшен
