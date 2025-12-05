«Ядерный реактор Билла Гейтса» прошёл проверку безопасности — учёные называют это «русской рулеткой»

1 декабря 2025 года Комиссия по ядерному регулированию США (NRC) заявила, что её сотрудники завершили окончательную оценку безопасности реактора Natrium поддерживаемой Биллом Гейтсом (Bill Gates) компании TerraPower. Вместе с октябрьским завершением экологической экспертизы новый документ стал последним актом перед выдачей лицензии на строительство реактора, которая ожидается до конца года или чуть позже. Но учёные бьют тревогу — быть беде.

«Мы завершили техническую часть работы по проверке [проекта реактора в] Кеммерере на месяц раньше нашего и без того ускоренного графика, поскольку мы стремимся принять решения о лицензировании новых, усовершенствованных реакторов не более чем за 18 месяцев, — сказал Джереми Грум (Jeremy Groom), исполняющий обязанности директора Управления по регулированию ядерных реакторов NRC. — Мы благодарим TerraPower за оперативные ответы на вопросы агентства по обеспечению безопасности и предоставление возможности NRC эффективно обработать заявку».

Упоминание о 18 месяцах не случайно. В мае этого года президент США Дональд Трамп (Donald Trump) подписал указ, которым прямо запретил чинить бюрократические препоны на пути разработки и строительства в США перспективных ядерных реакторов. Всем регуляторам предписано укладываться в 18-месячный срок при рассмотрении заявок. Компания TerraPower подала свою заявку весной 2024 года, и время у NRC было на исходе. Можно ли считать, что такой важный орган защиты страны от ядерных катастроф отнёсся к рассмотрению заявки безответственно? Учёные уверены, что именно так и произошло.

«Спешка NRC с завершением оценки безопасности АЭС в Кеммерере в соответствии с безрассудно сокращённым графиком, продиктованным президентом Трампом, представляет собой полный отказ от своих обязательств по защите общественного здоровья, безопасности и окружающей среды от катастрофических аварий на АЭС или террористических атак», — сказал д-р Эдвин Лайман (Edwin Lyman), директор по безопасности ядерной энергетики в Союзе неравнодушных ученых (Union of Concerned Scientists.).

И ведь действительно: ответственные лица NRC добавляют, что компания TerraPower уверила их в физической безопасности реактора на расплаве солей натрия, что позволит эксплуатировать установку без дополнительного контура физической защиты от радиации и аварий. Тем самым в проекте остаются слабые и непроверенные временем места, которые могут потребовать доработок в будущем, например при выдаче лицензии на эксплуатацию реактора. Но будет ли время и возможность что-то исправить на установке, готовой к запуску?

«Единственный способ, которым персонал мог бы завершить проверку в столь сжатые сроки, — это замять серьёзные нерешённые вопросы безопасности или отложить их рассмотрение до тех пор, пока TerraPower не подаст заявку на получение лицензии на эксплуатацию, и в этот момент может быть слишком поздно устранять какие-либо проблемы. Не сомневайтесь, этот тип реакторов имеет серьёзные недостатки в плане безопасности по сравнению с обычными ядерными реакторами, которые входят в состав действующего парка», — продолжает Лайман.

По мнению учёного, вопреки уверениям TerraPower, что жидкий расплав солей натрия может вместить сколько угодно энергии ядерного распада и при этом не взорвётся, это верно только до определённого предела. Он не исключает сценария, в ходе которого хладагент полыхнёт, и отсутствие защитного контура приведёт к ядерному заражению территории или к чему-то похуже. Это всё равно что сыграть в «русскую рулетку» — шансы на аварию условно невысоки, но они есть.

Напомним, реактор в Кеммерере (штат Вайоминг) — это реактор на быстрых нейтронах. Топливо добавляется в расплав солей натрия и самотёком уходит в реактор, откуда само вытекает после выработки. Турбины вращает нагреваемый расплавом водяной пар. Номинальная электрическая мощность реактора составляет 345 МВтэ с возможностью временно увеличить генерацию до 500 МВтэ за счёт накопительного бассейна (буфера) с расплавленной солью.