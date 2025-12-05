Сегодня 05 декабря 2025
Видео: новый человекоподобный робот Unit...
Новости Hardware
Видео: новый человекоподобный робот Unitree избил другого в тестах на прочность

На днях китайская компания Unitree Robotics опубликовала на своём официальном YouTube-канале короткое, но впечатляющее видео под названием «Unitree 1.8m Humanoid Robot Every Punch Comes Through!». Главный герой — новый человекоподобный робот H2 (рост 180 см, вес около 70 кг), провёл спарринг-бой с меньшим роботом G1. Кульминацией стал мощный удар коленом в корпус G1, от которого тот отлетел в сторону и частично разобрался.

Источник изображения: Unitree Robotics

Источник изображения: Unitree Robotics

Компания спешит подчеркнуть, что данное видео — не демонстрация агрессии, а проверка прочности конструкции, её стабильности и способности выдерживать экстремальные нагрузки. Видео за двое суток набрало миллионы просмотров и стало вирусным.

Робот Unitree H2, представленный в октябре 2025 года, считается на данный момент самым развитым человекоподобным роботом компании. Он обладает 31 степенью свободы, улучшенными трёхосевыми суставами в талии и бёдрах, а также значительно увеличенной мощностью приводов (по сравнению с предыдущим флагманом H1). Удар коленом в видео — это не постановка и не театральный бесконтактный бой: G1 действительно получает реальный удар, а H2 сохраняет идеальный баланс после контакта. Подобный навык позволит роботам выдерживать неожиданные нагрузки в условиях промышленной эксплуатации.

Отдельным аспектом распространяемого видео стал интерес разработчиков и публики к спортивной робототехнике. В ноябре 2025 года Unitree уже объявила о партнёрстве с американскими лигами роботизированного бокса UFB и REK, а в декабре H2 стал одним из главных экспонатов на Международной выставке роботов в Токио. Демонстрация силы H2 воспринимается как заявка Китая на технологическое лидерство в сегменте доступных высокопроизводительных человекоподобных роботов (цена H2 оценивается примерно в $30 000). Многие эксперты считают, что подобные тесты — это не только маркетинг, но и подготовка к будущим соревнованиям роботов по правилам, близким к человеческому боксу или ММА.

Источник:

unitree robotics, unitree h2, роботы, спорт
