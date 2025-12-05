Сегодня 05 декабря 2025
«Не могу дождаться, чтобы эмоционально себя разрушить»: анонс хоррора When Sirens Fall Silent от авторов Martha is Dead был восторженно встречен игроками

Разработчики из LKA (The Town of Light, Martha is Dead) при поддержке издательства Wired Productions анонсировали When Sirens Fall Silent — мрачный психологический триллер-детектив, действие которого происходит в Италии девяностых. По случаю анонса, который состоялся в рамках декабрьской презентации PC Gaming Show: Most Wanted, был представлен атмосферный трейлер.

Источник изображений: Wired Productions

Источник изображений: Wired Productions

Главная героиня хоррора — решительная полицейская Мила, которая в попытках сбежать от навязчивого прошлого оказывается втянута в резонансное дело о похищениях и убийствах. Игрокам предстоит провести масштабное расследование и спасти протагонистку «не только от неё самой, но и от целого водоворота насилия, тайн и заблуждений».

Как и в случае с предыдущими играми студии, авторы вновь намерены затронуть взрослые темы и преподнести «немало сюрпризов» — скорее всего, речь идёт о шокирующем контенте, который присутствовал в Martha is Dead.

В When Sirens Fall Silent предстоит допрашивать ключевых персонажей, анализируя их ответы и язык тела. Авторы делают большую ставку на кинематографический стиль с реалистичными образами людей и проработанными с «удивительной достоверностью» интерьерами, которые помогут полностью погрузиться в атмосферу хоррора. Поиск улик и решение многочисленных головоломок тоже станут важными элементами игрового процесса.

Поклонники творчества LKA встретили анонс с воодушевлением. В комментариях под роликом в YouTube пользователи вспоминали предыдущие работы студии, а также их тягу к исследованию непростых тем. «Не могу дождаться, чтобы эмоционально себя разрушить», — признался пользователь с ником Caityxoxx.

Психологический хоррор When Sirens Fall Silent выйдет на PC (Steam, EGS, GOG). Заявлен текстовый перевод на русский язык.

Теги: lka, wired productions, when sirens fall silent, хоррор
