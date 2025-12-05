NASA завершило сборку преемника «Хаббла» — телескоп Roman могут запустить на полгода раньше

Редкий случай, когда инструмент нового поколения изготовлен и может быть запущен раньше запланированного. Именно это произошло с космическим телескопом им. Нэнси Грейс Роман (Nancy Grace Roman Space Telescope). 25 ноября 2025 года была завершена финальная сборка телескопа, запуск которого ожидался в мае 2027 года. Благодаря слаженной работе инженеров появилась возможность отправить этот инструмент в космос уже осенью 2026 года.

В указанный день в Центре космических полётов NASA им. Годдарда в Мэриленде внутренний и внешний сегменты телескопа (на самом деле — обсерватории) были успешно соединены, что стало ключевым этапом изготовления по проекту. Телескоп назван в честь первой женщины-руководителя астрономического направления NASA и считается преемником «Хаббла» по масштабам потенциальных открытий.

Запуск запланирован не позднее мая 2027 года, с возможным переносом на осень 2026 года, на ракете Falcon Heavy компании SpaceX. Аппарат будет выведен на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа L2 на расстоянии около 1,5 млн км от Земли.

Телескоп оснащён двумя основными научными инструментами. Во-первых, Wide Field Instrument — это камера с обзором неба в 100 раз больше, чем у «Хаббла», при сопоставимом разрешении снимков (датчик у нового телескопа — 288 мегапикселей). Каждый снимок в оптическом и ближнем инфракрасном диапазоне будет захватывать область примерно размером с полную Луну. Это означает, что поток данных будет огромным, а также открывается возможность следить за быстротекущими событиями — взрывами сверхновых, астероидами и другими объектами.

Второй инструмент — технологический демонстратор коронографа. Он впервые позволит напрямую получать изображения относительно холодных и расположенных близко к звёздам экзопланет. Коронограф поможет искать экзопланеты и землеподобные миры в относительной близости к нам, заслоняя свет центральных звёзд в изучаемых системах.

За пять лет основной миссии телескоп соберёт до 20 Пбайт данных — в сотни раз больше, чем «Хаббл» за всю историю, — и все данные будут немедленно открыты для мирового научного сообщества. Основная научная программа включает три крупномасштабных обзора. Обзор High-Latitude Wide-Area Survey изучит более миллиарда галактик для картирования тёмной материи и эволюции крупномасштабной структуры Вселенной.

Обзор High-Latitude Time-Domain Survey поможет уточнить природу тёмной энергии посредством измерений сверхновых и слабого гравитационного линзирования. Обзор Galactic Bulge Time-Domain Survey с помощью микролинзирования обнаружит десятки тысяч транзитных экзопланет, включая «планеты-изгои» и объекты в обитаемой зоне далёких звёзд, а также изолированные чёрные дыры.

Завершение сборки запускает подготовку к этапу финального тестирования инструмента. Летом 2026 года телескоп перевезут в Космический центр NASA им. Кеннеди для подготовки к запуску. По словам представителей NASA, Roman Space Telescope станет одним из самых мощных инструментов XXI века для решения фундаментальных вопросов космологии: почему расширение Вселенной ускоряется и какова природа тёмной энергии, составляющей около 68 % энергии Вселенной. Миссия обещает революцию в понимании формирования галактик и поиске новых миров.