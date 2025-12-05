Panasonic впервые доверила остекление офиса прозрачными солнечными панелями обычным рабочим со стройки

В текущем месяце компания Panasonic совместно с японским производителем строительных материалов YKK AP начала тесты по установке перовскитных солнечных панелей в обычные офисные окна. Стёкла изготовлены таким образом, чтобы вырабатывать энергию от падающего на них света. Для рабочих это непривычный материал, и Panasonic намерена убедиться, что работа с «солнечным» стеклом будет не сложнее остекления окон обычным стеклом.

В офисном здании были установлены четыре окна размером 723 × 1080 мм. Предварительно стеклянные панели поместили в устойчивые к капризам погоды деревянные рамы. Ещё раз подчеркнём: основной целью текущего этапа тестирования стала отработка технологий и удобства монтажа таких панелей, а не измерение выработки электроэнергии.

Эксперимент с остеклением жилого помещения «солнечными» панелями Panasonic был организован раньше — в сентябре 2023 года. Тогда компания застеклила прозрачными солнечными панелями лоджию жилого дома в городе Фудзисава. На тот момент КПД солнечных окон составлял 17,9 %. С тех пор Panasonic усовершенствовала технологию производства солнечных окон, и КПД новых панелей достиг значения 18,1 %. Солнечные ячейки наносятся на стекло методом лазерной гравировки и с помощью струйной печати, для чего перовскитные материалы подходят лучше всего.

В рамках текущего эксперимента в офисе установлены четыре окна со стёклами разной прозрачности: от полупрозрачного до почти полностью прозрачного, а одно из опытных стёкол изготовлено с узорами. Этот эксперимент не будет сопровождаться изучением эффективности выработки энергии окнами-панелями. Он направлен на проверку материала на готовность к использованию в строительстве работниками с обычными навыками.