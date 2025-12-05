Динамичный трейлер подтвердил дату выхода ультражестокого научно-фантастического экшена Romeo is a Dead Man от создателей No More Heroes

Разработчики из принадлежащей NetEase японской студии Grasshopper Manufacture (No More Heroes, Shadows of the Damned) объявили дату выхода своего ультражестокого научно-фантастического экшена Romeo is a Dead Man.

Напомним, Romeo is a Dead Man была представлена в рамках июньского выпуска State of Play. Релиз планировался в 2026 году, однако страница игры в PS Store раньше времени раскрыла точную дату — 11 февраля.

Как стало известно, Romeo is a Dead Man действительно поступит в продажу 11 февраля 2026 года для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался динамичным геймплейным трейлером.

Объявление прозвучало в рамках пятиминутного выпуска Grasshopper Direct. На шоу глава студии Гоити Суда (Goichi Suda) также сообщил, что стоимость Romeo is a Dead Man составит $50, а издателем игры выступит сама Grasshopper Manufacture.

История Romeo is a Dead Man берёт начало с разрушения пространства-времени. Главный герой Ромео Старгейзер, спасённый от смерти новой супертехнологией, оказывается завербован ФБР в отряд космической полиции.

Ромео в роли специального агента ФБР предстоит разыскивать преступников и свою пропавшую девушку Джульетту, исчезновение которой может быть связано с уничтожением космоса.

Обещают непредсказуемую историю, выходящую за рамки пространства и времени, напряжённые сражения, возможность поглощать кровь врагов для применения особого приёма и прокачку оружия. Перевод на русский не заявлен.