«Стараемся делать всё как можно быстрее»: Path of Exile 2 не выйдет из раннего доступа в марте

Ранний доступ амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Path of Exile 2 от новозеландской студии Grinding Gear Games (GGG) продлится дольше, чем рассчитывали разработчики.

Источник изображения: Steam (Rommel)

Источник изображения: Steam (Rommel)

Напомним, платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года. Первоначально GGG собиралась (с шансом 65 %) выпустить версию 1.0 в 2025-м, однако впоследствии нацелилась на март 2026-го.

В разговоре с изданием Eurogamer глава разработки Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) подтвердил, что в следующем марте Path of Exile 2 из раннего доступа не выйдет, но до конца 2026 года успеть должна.

Источник изображения: Grinding Gear Games

Источник изображения: Grinding Gear Games

«Не могу дать конкретные сроки, но точно не хочу релиз позже конца следующего года. Очевидно, мы стараемся делать всё как можно быстрее, и я однозначно не хочу переноса на 2027-й», — заявил Роджерс.

Пока Path of Exile 2 включает четыре из шести актов кампании (четвёртый добавили в августе). Если допустить, что оставшиеся два прибудут со следующими квартальными обновлениями, то релиз осенью 2026 года выглядит наиболее вероятным.

Источник изображения: Grinding Gear Games

Источник изображения: Grinding Gear Games

Предстоящее обновление The Last of the Druids (0.5.0) принесёт с собой новый класс (друид), новую лигу (Фатум Ваал) и крупные улучшения производительности для всех платформ (и особенно консолей). Патч выйдет 12 декабря.

На пути к выходу Path of Exile 2 из раннего доступа в GGG также планируют доработать баланс и эндгейм-контент. Роджерс в прошлом говорил, что перед выпуском 1.0 игра должна быть в «хорошем состоянии».

Теги: path of exile 2, grinding gear games, ролевой экшен
