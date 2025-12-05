«Стараемся делать всё как можно быстрее»: Path of Exile 2 не выйдет из раннего доступа в марте

Ранний доступ амбициозного фэнтезийного ролевого экшена Path of Exile 2 от новозеландской студии Grinding Gear Games (GGG) продлится дольше, чем рассчитывали разработчики.

Напомним, платный ранний доступ Path of Exile 2 стартовал 6 декабря 2024 года. Первоначально GGG собиралась (с шансом 65 %) выпустить версию 1.0 в 2025-м, однако впоследствии нацелилась на март 2026-го.

В разговоре с изданием Eurogamer глава разработки Джонатан Роджерс (Jonathan Rogers) подтвердил, что в следующем марте Path of Exile 2 из раннего доступа не выйдет, но до конца 2026 года успеть должна.

«Не могу дать конкретные сроки, но точно не хочу релиз позже конца следующего года. Очевидно, мы стараемся делать всё как можно быстрее, и я однозначно не хочу переноса на 2027-й», — заявил Роджерс.

Пока Path of Exile 2 включает четыре из шести актов кампании (четвёртый добавили в августе). Если допустить, что оставшиеся два прибудут со следующими квартальными обновлениями, то релиз осенью 2026 года выглядит наиболее вероятным.

Предстоящее обновление The Last of the Druids (0.5.0) принесёт с собой новый класс (друид), новую лигу (Фатум Ваал) и крупные улучшения производительности для всех платформ (и особенно консолей). Патч выйдет 12 декабря.

На пути к выходу Path of Exile 2 из раннего доступа в GGG также планируют доработать баланс и эндгейм-контент. Роджерс в прошлом говорил, что перед выпуском 1.0 игра должна быть в «хорошем состоянии».