MSI показала Prestige 13 — первый ультрабук с Panther Lake и OLED в корпусе массой 1 кг

Компания MSI готовит к выходу обновлённую линейку ультрабуков Prestige, в которой будут представлены модели с диагоналями 13, 14 и 16 дюймов. Анонс устройств ожидается в январе на выставке CES, однако некоторые детали уже стали известны благодаря предварительному обзору от YouTube-канала ETA Prime, автор которого побывал на мероприятии в Нью-Йорке, на котором MSI продемонстрировала свои новинки, сообщает Wccftech.

Серия получит новое поколение процессоров Intel Panther Lake, современные OLED-экраны и существенно переработанный дизайн. В сравнении с текущим поколением, ноутбуки MSI Prestige обзаведутся более «мягкими» формами за счёт скругления углов корпуса. Производитель также добавил углубление в передней части металлического корпуса, которое, предположительно, может использоваться для размещения антенн беспроводной связи Wi-Fi. Клавиатура с подсветкой и крупный тачпад остались без значительных изменений.

Корпуса новых ноутбуков выполнены из магний-алюминиевого сплава, что обеспечивает их малый вес. Согласно заявлению MSI, масса Prestige 13 составит менее одного килограмма. Модель Prestige 14 будет весить около 1,4 кг, а Prestige 16 примерно 1,6 кг. Толщина всех трёх ноутбуков одинакова и составляет 13,9 миллиметра. Предположительно, все модели получат сенсорные OLED-дисплеи, которые также поддерживают работу со стилусом, уточняет издание Notebookcheck.

По словам представителей компании, OLED-панели обеспечат высокую частоту обновления и пиковую яркость, однако точные спецификации пока не раскрываются. Переход на платформу Intel Panther Lake, как отмечает MSI, должен принести не только значительный прирост производительности графической подсистемы, но и увеличить время автономной работы вплоть до 24 часов. При этом реальная длительность работы от аккумулятора, как обычно, будет зависеть от характера использования и настроек яркости экрана. Более подробная информация о следующем поколении серии MSI Prestige будет представлена в январе на выставке CES.