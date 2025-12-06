Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки MSI показала Prestige 13 — первый ультра...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

MSI показала Prestige 13 — первый ультрабук с Panther Lake и OLED в корпусе массой 1 кг

Компания MSI готовит к выходу обновлённую линейку ультрабуков Prestige, в которой будут представлены модели с диагоналями 13, 14 и 16 дюймов. Анонс устройств ожидается в январе на выставке CES, однако некоторые детали уже стали известны благодаря предварительному обзору от YouTube-канала ETA Prime, автор которого побывал на мероприятии в Нью-Йорке, на котором MSI продемонстрировала свои новинки, сообщает Wccftech.

Источник изображений: ETA Prime

Источник изображений: ETA Prime

Серия получит новое поколение процессоров Intel Panther Lake, современные OLED-экраны и существенно переработанный дизайн. В сравнении с текущим поколением, ноутбуки MSI Prestige обзаведутся более «мягкими» формами за счёт скругления углов корпуса. Производитель также добавил углубление в передней части металлического корпуса, которое, предположительно, может использоваться для размещения антенн беспроводной связи Wi-Fi. Клавиатура с подсветкой и крупный тачпад остались без значительных изменений.

Корпуса новых ноутбуков выполнены из магний-алюминиевого сплава, что обеспечивает их малый вес. Согласно заявлению MSI, масса Prestige 13 составит менее одного килограмма. Модель Prestige 14 будет весить около 1,4 кг, а Prestige 16 примерно 1,6 кг. Толщина всех трёх ноутбуков одинакова и составляет 13,9 миллиметра. Предположительно, все модели получат сенсорные OLED-дисплеи, которые также поддерживают работу со стилусом, уточняет издание Notebookcheck.

По словам представителей компании, OLED-панели обеспечат высокую частоту обновления и пиковую яркость, однако точные спецификации пока не раскрываются. Переход на платформу Intel Panther Lake, как отмечает MSI, должен принести не только значительный прирост производительности графической подсистемы, но и увеличить время автономной работы вплоть до 24 часов. При этом реальная длительность работы от аккумулятора, как обычно, будет зависеть от характера использования и настроек яркости экрана. Более подробная информация о следующем поколении серии MSI Prestige будет представлена в январе на выставке CES.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор ASUS ROG Strix G16 (2025) G615: ноутбук с оптимальной игровой графикой
Linux-ноутбук на Snapdragon X1 Elite отменён — заточенный под Windows процессор сильно тормозит с другой ОС
Энтузиаст собрал автономную систему питания дома из б/у-аккумуляторов от ноутбуков — девятый год она работает без сбоев
Dell и Lenovo предупредили клиентов о грядущем резком подорожании ПК по всем известной причине
Технологический сбор на смартфоны составит 750 рублей, на ноутбуки — 1500 рублей, но это пока не точно
Пользователи совсем неохотно переходят на Windows 11 — это обернётся стагнацией рынка ПК, предупредила Dell
Теги: msi, ноутбуки, panther lake, intel
msi, ноутбуки, panther lake, intel
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.