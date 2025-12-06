Сегодня 06 декабря 2025
Xiaomi представила один из самых доступных QLED-телевизоров в мире — Xiaomi TV A Pro 32 2026

Xiaomi без громких анонсов расширила свою линейку бюджетных телевизоров новой 32-дюймовой QLED-моделью серии TV A Pro 2026. При скромных размерах телевизор отличается передовыми техническими решениями и невысокой ценой.

Источник изображений: mi.com

Модель Xiaomi TV A Pro 32 2026 уже появилась в региональных разделах сайта производителя по всему миру — это привлекательное решение для тех, кому нужен небольшой телевизор с поддержкой актуальных функций, например, в спальню. Несмотря на бюджетный сегмент, здесь используется QLED-панель с охватом 90 % цветового пространства DCI-P3, а также поддержкой HDR10 и HLG — это означает высокую контрастность и яркие цвета. Звук выводится на два динамика мощностью 10 Вт, поддерживаются Dolby Audio, DTS-X и DTS Virtual:X.

В качестве программной платформы выступает Google TV; в наличии Chromecast и Miracast. Для связи с внешним миром используются Wi-Fi (2,4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.0, порт Ethernet, два порта HDMI и один USB Type-A. Xiaomi TV A Pro 32 2026 работает на четырёхъядерном процессоре с архитектурой Arm Cortex-A53 и графической подсистемой Mali-G31; есть всего 1 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт встроенного накопителя. Даже при наличии QLED-матрицы разрешение составляет лишь 1366 × 768 пикселей при частоте обновления 60 Гц.

Цена на Xiaomi TV A Pro 32 2026 зависит от региона: в Германии телевизор стоит €229 ($267), а в Малайзии — 899 ринггитов ($219).

