Сегодня 06 декабря 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Канадцы нагрели Германию: смелый геотерм...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Канадцы нагрели Германию: смелый геотермальный проект вышел на коммерческий режим

В небольшом баварском городке Герретсрид (Geretsried) канадская энергетическая компания Eavor Technologies реализовала смелый геотермальный проект, который может стать основой для устойчивого энергоснабжения в будущем. Проект не полагается на поиск естественных геотермальных источников, которые есть не везде, а создаёт свой — искусственный, экономичный, эффективный и бесконечный.

Источник изображений: Eavor Technologies

Источник изображений: Eavor Technologies

Реализованный в Герретсриде канадцами проект в декабре вышел на коммерческий режим, поставив городу тепло для отопления и пар для работы электростанции. Ожидается, что в течение года искусственно созданная в земле скважина поможет выработать 8,2 МВт электроэнергии и 64 МВт тепловой энергии. Это первое в мире реализация смелой технологии с разветвлённой системой горизонтальных скважин.

Похожую технологию в США использует компания Fervo Energy. Обе они бурят по два вертикальных ствола глубиной от 3 до 5 км, а затем переходят на горизонтальное бурение стволов до 3 км длиной. Отличие в реализации заключается в том, что канадцы бурят по несколько параллельных стволов, вилкой расходящихся от вертикальной шахты. В случае Fervo Energy, которая уже создала один проект для питания ЦОД Google, от вертикальных шахт отходит только по одному стволу.

По словам канадских разработчиков, горизонтальное бурение проходило очень сложно и требовало до 100 суток на проход каждого ствола. По мере совершенствования процесса бурения далось выйти на проход двух стволов за 20 суток при работе пары буровых установок одновременно.

После завершения бурения в одну из вертикальных скважин подаётся любая доступная вода. Она нагревается на глубине и уже самотёком выходит на поверхность по другой скважине, где отдаёт тепло и снова уходит под землю для повторного нагрева. После заполнения скважин водой её рабочего расхода практически нет. Также нет необходимости в насосах для нагнетания воды, что экономит энергию.

Реализация проекта стала возможной благодаря европейским грантам на возобновляемую энергию и ввиду катастрофического положения Германии в ископаемой энергетике. Важно добавить, что геотермальная энергетика осталась разрешённой для развития также в США, где Дональд Трамп своими указами едва не похоронил всю «зелёную» энергетику. Поэтому геотермальные методы добычи тепла и электричества имеют все шансы развиться до широкого коммерческого применения (в чём также помогает развитие ИИ), и аналитики уже предрекают рост этого рынка до многих миллиардов долларов в год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ИИ научили находить скрытые геотермальные источники под землёй — так и до золота с алмазами недалеко
Вдохновлённое «Дюной» производство: шотландцы собрались печатать доступные солнечные панели прямо в космосе
Геотермальная энергия стоит очень дорого, но стартап Dig Energy обещает снизить затраты на 80 %
Получены первые прямые снимки термоядерных взрывов на белых карликах — детали интригуют
ИИ накалил рынок памяти — счета на поставки DRAM выросли на 90 % за год
Мировой рынок чипов рвётся к $1 трлн — ИИ разогнал рост выручки до рекордных темпов
Теги: возобновляемая энергия, геотермальная энергетика, германия
возобновляемая энергия, геотермальная энергетика, германия
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.