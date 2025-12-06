Канадцы нагрели Германию: смелый геотермальный проект вышел на коммерческий режим

В небольшом баварском городке Герретсрид (Geretsried) канадская энергетическая компания Eavor Technologies реализовала смелый геотермальный проект, который может стать основой для устойчивого энергоснабжения в будущем. Проект не полагается на поиск естественных геотермальных источников, которые есть не везде, а создаёт свой — искусственный, экономичный, эффективный и бесконечный.

Реализованный в Герретсриде канадцами проект в декабре вышел на коммерческий режим, поставив городу тепло для отопления и пар для работы электростанции. Ожидается, что в течение года искусственно созданная в земле скважина поможет выработать 8,2 МВт электроэнергии и 64 МВт тепловой энергии. Это первое в мире реализация смелой технологии с разветвлённой системой горизонтальных скважин.

Похожую технологию в США использует компания Fervo Energy. Обе они бурят по два вертикальных ствола глубиной от 3 до 5 км, а затем переходят на горизонтальное бурение стволов до 3 км длиной. Отличие в реализации заключается в том, что канадцы бурят по несколько параллельных стволов, вилкой расходящихся от вертикальной шахты. В случае Fervo Energy, которая уже создала один проект для питания ЦОД Google, от вертикальных шахт отходит только по одному стволу.

По словам канадских разработчиков, горизонтальное бурение проходило очень сложно и требовало до 100 суток на проход каждого ствола. По мере совершенствования процесса бурения далось выйти на проход двух стволов за 20 суток при работе пары буровых установок одновременно.

После завершения бурения в одну из вертикальных скважин подаётся любая доступная вода. Она нагревается на глубине и уже самотёком выходит на поверхность по другой скважине, где отдаёт тепло и снова уходит под землю для повторного нагрева. После заполнения скважин водой её рабочего расхода практически нет. Также нет необходимости в насосах для нагнетания воды, что экономит энергию.

Реализация проекта стала возможной благодаря европейским грантам на возобновляемую энергию и ввиду катастрофического положения Германии в ископаемой энергетике. Важно добавить, что геотермальная энергетика осталась разрешённой для развития также в США, где Дональд Трамп своими указами едва не похоронил всю «зелёную» энергетику. Поэтому геотермальные методы добычи тепла и электричества имеют все шансы развиться до широкого коммерческого применения (в чём также помогает развитие ИИ), и аналитики уже предрекают рост этого рынка до многих миллиардов долларов в год.