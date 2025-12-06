Сегодня 06 декабря 2025
Банк России не будет создавать отдельное...
Новости Software
Банк России не будет создавать отдельное приложение для цифрового рубля

Банк России сообщил в ответ на вопросы пользователей, что не планирует на нынешнем этапе создавать отдельное приложение для цифрового рубля. Регулятор отметил, что функции для использования цифрового рубля будут встроены в существующие банковские приложения, что позволит сохранить для граждан и бизнеса уже существующий пользовательский опыт.

Источник изображения: Vardan Papikyan/unsplash.com

Источник изображения: Vardan Papikyan/unsplash.com

Как сообщается в Telegram-канале Центробанка, это позволит людям получить новую функциональность в привычных интерфейсах, а значит поможет «быстрее оценить преимущества новой формы национальной валюты и сделать её инструментом для платежей и переводов».

Кроме того, использование уже существующих каналов взаимодействия вместо создания новых всегда существенно экономит ресурсы всех участников и пользователей, добавил Центробанк.

Банк России подчеркнул, что цифровой рубль — это не инструмент для инвестирования или получения пассивного дохода. Он не будет предлагаться на бирже и на его остаток не будут начисляться проценты. «Это цифровая форма нашей национальной валюты, которую можно будет использовать в первую очередь для платежей и переводов, — уточнил регулятор. — Распоряжайтесь так же, как и наличными в кошельке, когда это удобно и нужно».

Источник:

Теги: банк россии, цифровой рубль
