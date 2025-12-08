После скандала с цензурой OnePlus отключила ИИ-генератор текста в своих смартфонах

Бренд OnePlus подтвердил временное отключение ИИ-функции AI Writer для устранения «технических проблем». Это произошло вскоре после того, как появились сообщения пользователей о том, что данный инструмент подвержен цензуре и отказывается генерировать тексты на определённые темы.

Функция AI Writer в приложении Notes задействует генеративные алгоритмы OnePlus для создания и редактирования текстов на устройствах бренда. Этот инструмент стал недоступен после появления сообщений о том, что он не генерирует текст на темы, которые часто подвергаются цензуре на домашнем рынке OnePlus в Китае.

Многочисленные сообщения пользователей на Reddit, в соцсети X и на форуме OnePlus говорят о том, что при попытке создания текста, например, о Далай-ламе или Тайване, алгоритм сообщает «Попробуйте ввести что-то другое» и не генерирует контент. В некоторых случаях текст начинает генерироваться, но затем он исчезает, и появляется сообщение об ошибке. Аналогичным образом AI Writer ведёт себя, если пользователь просит сгенерировать текст, связанный с индийским штатом Аруначал-Прадеш.

Все эти темы часто подвергаются цензуре для пользователей технологических продуктов в Китае, и, по всей видимости, аналогичные правила распространились на глобальную версию ИИ-алгоритма. В сообщении на форуме OnePlus не уточнила, с чем именно связано закрытие доступа к AI Writer, сославшись на проблемы технического характера. Несколько дней назад компания также сообщила, что после проведения внутреннего расследования было установлено, что для устранения проблем потребуется больше времени.